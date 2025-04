Administracja Trumpa obecnie prowadzi rozmowy na ten temat w Białym Domu oraz z Pentagonem i wywiadem. Co ciekawe, entuzjaści lotnictwa od jakiegoś czasu informują o coraz częstszych lotach obserwacyjnych samolotów należących do armii, nie tylko w pobliżu granicy z Meksykiem, ale również wzdłuż zachodniego wybrzeża tego kraju .

To właśnie tam mają działać liczne grupy przestępcze, które, jak informuje Pentagon, używają dronów powietrznych i podwodnych do przemytu narkotyków. Mają być one obserwowane przez np. o samoloty P-8A Poseidon. Podczas realizacji misji, maszyna może latać na obszarze w promieniu do 2225 kilometrów od bazy, przez 4 godziny pełniąc operacje wyszukiwania dronów czy okrętów podwodnych. Może być także tankowany w powietrzu. Podczas patroli korzysta aż z trzech pokładowych radarów, w tym zaawansowany model AN/APS-154 z aktywnym elektronicznym skanowaniem fazowym (AESA). Pozwala pokryć obszar 360 stopni, zapewniając znacznie lepszy zwiad.