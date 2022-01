22 GB pamięci RAM w smartfonie? Oto Lenovo Legion Y90

Lenovo Legion Y90 będzie potężnym sprzętem do gier. Producent zamierza wyposażyć go w najmocniejsze komponenty na rynku. Mają one dosłownie powalić na kolana całą konkurencję. Oprócz 18 GB pamięci RAM, z superszybkim LPDDR5, które można wirtualnie rozszerzyć do 22 GB, szczęśliwi posiadacze smartfona będą mogli liczyć na potężny procesor Snapdragon 8 Gen1.

Nie zabranie też świetnego ekranu do gier z matrycą AMOLED o przekątnej 6,92 cala, rozdzielczością Full HD+, odświeżaniem na poziomie 144 Hz i próbkowaniem dotykowym 720 Hz. Do tego dojdzie pojemny akumulator 5600 mAh z szybkim ładowaniem 68 W. Co najważniejsze, zasilacz do obsługi szybkiego ładowania ma znajdować się w zestawie, co z pewnością ucieszy użytkowników.

Lenovo zadbało też o dobre chłodzenie urządzenia. Smartfon Legion Y90 zostanie wyposażony w system Double Engine Air Cooling, który zadba o nieprzegrzewanie się procesora Snapdragon 8 Gen1. Na pokładzie znajdą się też dwa porty USB-C oraz podwójny aparat z sensorem głównym, do selfie i szerokim kątem: 44 Mpix + 64 Mpix + 16 Mpix. Lenovo Legion Y90 powinien przyciągać też swoim unikalnym wyglądem, który musi się podobać.

Firma Lenovo od lat jest najpopularniejszym producentem komputerów osobistych. Teraz koncern stara się w ten sam sposób zawojować również rynek smartfonów przeznaczonych do gier. Jeśli Legion Y90 podbije serca graczy, a wszystko wskazuje na to, że tak się stanie, to będziemy mieli nowego króla rynku wśród najpotężniejszych smartfonów do gier.