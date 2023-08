Android jak iPhone. Google chce wprowadzić wiadomości satelitarne

Apple w zeszłym roku (wraz z iPhone'ami 14) wprowadziło nową funkcję w postaci łączności satelitarnej. Rozwiązanie umożliwia komunikację tam, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych i niejednokrotnie przyczyniło się już do uratowania ludzkich istnień. Podobną technologię Google chce udostępnić użytkownikom telefonów z Androidem.

Google pracuje nad łącznością satelitarną z Garminem

Raporty mówią o tym, że Google nawiązało współpracę z firmą Garmin i to z nią pracuje nad zapewnieniem w Androidzie 14 łączności satelitarnej, co pozwoli na wysyłanie wiadomości tekstowych bez połączenia z siecią komórkową. Oficjalnie temat nie jest komentowany przez żadnego z producentów, ale wzmianki na ten temat zostały znalezione w kodzie oprogramowania. To oznacza, że są prowadzone jakieś prace, ale nie ma też pewności co do tego, na jakim etapie się znajdują.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Google ogłosi łączność satelitarną przy okazji premiery systemu Android 14, który powinien wkrótce zostać udostępniony w finalnej wersji. Nastąpi to po kilku miesiącach beta testów oprogramowania.

Funkcja może ratować życie

Alarmowe SOS poprzez łącze satelitarne może ratować życie. Funkcja znajduje zastosowanie w tych miejscach, gdzie nie ma zasięgu sieci komórkowych oraz dostępnego Wi-Fi. Wtedy telefon próbuje nawiązać połączenie przez satelitę, co może jednak zająć więcej czasu w porównaniu do tradycyjnych technik komunikacji.

Apple na własnej stronie wyjaśnia, że przy niemal idealnych warunkach wysłanie wiadomości drogą satelitarną może potrwać do 15 sekund. Tutaj jednak musi być widoczne niebo oraz horyzont. Jeśli pojawią się przeszkody (na przykład w postaci niewielkiego listowia), to czas wydłuży się do ponad minuty. Gęstsze listowie i inne utrudnienia terenu mogą sprawić, że wiadomości nie da się wysłać w ogóle.

Ponadto Apple na własnych stronach poświęconych wsparciu technicznemu wyjaśnia, jak odpowiednio przygotować się pod kątem łączności satelitarnej. Omawia również sposoby na wykonywanie tego typu połączeń czy też informacje, które użytkownicy chcą w ten sposób udostępniać na przykład służbom ratunkowym.