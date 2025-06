Siły Zbrojne Ukrainy kontynuują walkę, której celem jest utrudnienie i paraliżowanie wojskowej logistyki rosyjskich sił za pomocą bezzałogowców. I robią to skutecznie , a przynajmniej tak sugerują dostępne w sieci nagrania i reakcje Rosjan, którzy szukają kolejnych rozwiązań tego problemu. Wystarczy tylko przypomnieć, że jakiś czas temu Moskwa wprowadziła przy ważnych szlakach logistycznych system sygnalizacji świetlnej ostrzegający kierowców o potencjalnej aktywności dronów.

Przy okazji Kijów zapowiadał szerszą kampanię mającą na celu systematyczne osłabianie rosyjskiego potencjału militarnego nie tylko na okupowanych terytoriach Ukrainy, ale również bezpośrednio na terytorium wroga. Jak zapowiadały wtedy źródła ukraińskiego wywiadu, "Rosja nie ma już żadnych bezpiecznych tyłów - ani na wschodzie, ani na zachodzie, ani nigdzie indziej na tej planecie. Wszystko, co bierze udział w wojnie przeciwko Ukrainie, będzie niszczone".

Dziś dowiedzieliśmy się zaś o kolejnej akcji, celnym trafieniu w kluczowy obiekt logistyczny na terenie Rosji. Według źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym, które wypowiedziało się dla "Ukraińskiej Prawdy", atak trafił w 1061. Centrum Zabezpieczenia Materiałowo-Technicznego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w Briańsku. Obiekt ten miał przechowywać m.in. paliwa rakietowe, co czyniło go zarówno cennym, jak i podatnym na zniszczenie celem.

Teraz dowiadujemy się, że w ataku zostały wykorzystane ukraińskie drony "Bóbr", "Bakłan" i "Obrіj". Przypomnijmy, że pierwszy z nich jest odpowiednikiem powszechnie wykorzystywanego przez Rosjan w czasie inwazji na Ukrainę irańskiego drona Shahed 136. Dron o długości 2,5 metra i rozpiętości skrzydeł wynoszącej 3,5 m napędzany jest przez turbośmigłowy silnik spalinowy, znajdujący się w tylnej części kadłuba. Zasięg "Bobra" wynosi 1000 kilometrów, maksymalny czas lotu to 7 godzin, a dron jest zdolny do przenoszenia do 75 kilogramów uzbrojenia, w tym na przykład głowicy penetracyjnej KZ-6.