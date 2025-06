Jedna z najbardziej ekstremalnych planet w galaktyce. Wiemy, jak powstała

Dotychczas w Drodze Mlecznej odkryto już blisko 6 tys. egzoplanet (stan na 30 maja 2025 r.). Są to przeróżne światy i niektóre z nich są bardzo ekstremalne. Do takich z pewnością zalicza się planeta Tylos, znana również pod nazwą WASP-121b, na której panują piekielne warunki . Jak powstał ten obiekt?

Tylos to planeta typu gorący jowisz. Jest to gazowy olbrzym, który znajduje się bardzo blisko własnej gwiazdy (oddalonej od nas o około 880 lat świetlnych) o nazwie Dilmun. Do tego stopnia, że panują tam iście piekielne warunki. Atmosfera egzoplanety jest tak rozgrzana (do ponad 2 tys. stopni Celsjusza), że zawiera odparowane metale.