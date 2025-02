Tak ekstremalnej egzoplanety nie widziano nigdy wcześniej. "Jak z science fiction"

Tylos to jedna z najbardziej ekstremalnych egzoplanet wśród wszystkich, które do tej pory zna ludzkość. To piekielny świat, na którym panują warunki nieznane z innych planet. WASP-121b znajduje się tak blisko własnej gwiazdy, że odparowały tam metale. W chmurach egzoplanety znajduje się żelazo czy tytan.