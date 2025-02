Do tej pory potwierdzono blisko 6 tys. egzoplanet, ale na ich temat nadal wiadomo bardzo niewiele. NASA chce dokładniej zbadać wybrane z nich. Odbędzie się to w ramach planowanej misji o nazwie Pandora, której celem jest co najmniej 20 planet spoza Układu Słonecznego. Agencja przekazała, komu powierzyła start sondy.

NASA dla misji Pandora wybrała rakietę Falcon 9 firmy SpaceX

NASA poinformowała na początku tygodnia, że start misji Pandora został powierzony firmie SpaceX i stało się to w ramach umowy Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (VADR). Wykorzysta ona rakietę Falcon 9, która wyniesie sondę na orbitę okołoziemską. Stamtąd rozpocznie ona później badania.

Wizja artystyczna misji Pandora, w której NASA chce badać egzoplanety. NASA's Goddard Space Flight Center/Conceptual Image La materiały prasowe

Misja Pandora nie odbędzie się na dniach. NASA zakłada, że start nastąpi najwcześniej jesienią 2025 r. Dokładnego terminu nie ma i zostanie on podany z czasem. Rakieta Falcon 9 wyniesie w kosmos statek ważący 325 kilogramów.

Wcześniej, bo jeszcze w lutym, planowany jest start nowego teleskopu kosmicznego NASA o nazwie SPHEREx. Ma on badać odległy wszechświat i choć nie dorówna możliwościom Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba, tak ma go uzupełniać. Nowe obserwatorium ma m.in. pozwolić na badanie obiektów w szerszym zakresie.

Misja Pandora zbada odległe egzoplanety

Celem misji Pandora jest zbadanie co najmniej 20 planet spoza Układu Słonecznego. Będą one obserwowane po 10 razy w trakcie 24-godzinnych okresów. 45-centymetrowy teleskop wykonany z aluminium będzie zbierał dane w trakcie tranzytu egzoplanet, czyli w momencie, gdy znajdą się one na tarczy własnych gwiazd.

Pozwoli to na uzyskanie widma bliskiej podczerwieni tranzytujących planet. Naukowcy chcą w ten sposób lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza wiedza o atmosferach egzoplanet jest dotknięta zmianami w ich gwiazdach macierzystych.

Warto dodać, że Pandora nie jest pierwszym teleskopem kosmicznym do badania odległych planet, który opracowała NASA. W kwietniu 2018 r. wystrzelono TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), który nie bez przyczyny nazwano "łowcą egzoplanet". Obserwatorium pozwoliło na odkrycie kilku tysięcy nowych światów w Drodze Mlecznej.

