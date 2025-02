SPHEREx to projekt, nad którym NASA pracowała od lat . Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to nowy teleskop zostanie wystrzelony w kosmos już za kilka tygodni. Agencja jest w trakcie przygotowań do startu. Co umożliwi nowe obserwatorium umieszczone w przestrzeni kosmicznej?

Nie ukrywajmy, ale SPHEREx (co jest skrótem od słów Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) nie zaoferuje tak dużych możliwości, co wystrzelony ponad trzy lata temu Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. To drugie obserwatorium nadal pozostaje najpotężniejszym, jakie człowiek kiedykolwiek umieścił w kosmosie. Nowy projekt NASA będzie jednak w stanie go uzupełnić.