Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) Europejskiego Obserwatorium Południowego ( ESO ) to największe na świecie obserwatorium, które pozwoli na prowadzenie badań w świetle widzialnym i podczerwonym. Placówka jest budowana na górze Cerro Armazones na pustyni Atakama w Chile . Jak postępują prace?

Część kopuły składa się z przesuwnego włazu, który będzie odsłaniany nocą. Pozwoli to na prowadzenie badań, co za dnia nie będzie możliwe. Wtedy drzwi będą zamykane, co pozwoli ochronić instrumenty ELT.