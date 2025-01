Układ Słoneczny ma wyjątkowy obiekt. Nietypowa hybryda

Chiron to wyjątkowy obiekt w całym Układzie Słonecznym. Jest to hybryda mająca cechy asteroidy oraz komety. W naszym systemie jest to niepowtarzalny okaz i czegoś podobnego na razie nie udało się odkryć. Chiron został przebadany z użyciem Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba i w ten sposób naukowcy uzyskali nowe informacje.