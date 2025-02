Niezwykłe egzoplanety. Co je wyróżnia? Rozpadają się!

Egzoplanety są coraz liczniejsze. Astronomowie dotychczas odkryli już blisko 6 tys. światów spoza Układu Słonecznego. Wiele z nich to planety USP , czyli krążące bardzo blisko własnych gwiazd . Takie sąsiedztwo bywa jednak nierzadko katastroficzne w skutkach.

Wspomniane egzoplanety stanowią rzadką podklasę światów USP, które są blisko własnych gwiazd i ich materia nie wytrzymuje m.in. naporu ciepła oraz silnej grawitacji. To skutkuje rozpadem, który jest widoczny poprzez teleskopy, które astronomowie wykorzystali do obserwacji.

Naukowcy zaobserwowali dwie planety, które rozpadają się i to powoduje, że na ich orbitach ciągnie się materia. Pod tym względem przypominają komety, które zostawiają za sobą ogony. Badacze nie mają złudzeń. Jest to spowodowane brakiem zdolności do utrzymania materii w katastrofalnym środowisku, które wyróżnia intensywne ciepło, promieniowanie gwiazdowe oraz silna grawitacja.