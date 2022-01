Aparat 108 Mpix i ładowanie 120W w tanim smartfonie Redmi

Indyjski oddział Xiaomi opublikował na swoich profilach na serwisach społecznościowych graficzną zapowiedź nowego smartfona. Na razie nie znamy oficjalnej daty premiery, ale wszystko wskazuje na to, że odbędzie się ona jeszcze w styczniu.

Redmi Note 11S ma pójść w ślady swojego starszego brata, czyli Redmi Note 10S i oferować fanom marki zestaw potężnych aparatów do mobilnej fotografii dla wszystkich tych, którzy nie zamierzają wydawać na smartfony grubych tysięcy złotych.

Przecieki mówią, że Xiaomi chce wyposażyć swoje najnowsze urządzenie Redmi w aparat 108 Mpix z czujnikiem Samsung HM2. Oprócz tego, miałyby mu asystować dwie jednostki, a mianowicie ultraszerokokątna 8 Mpix na sensorze Sony IMX355 i 2 Mpix przeznaczona do makro OmniVision OV2A. Miłą niespodzianką dla entuzjastów selfie ma być matryca o rozdzielczości aż 13 MP.

Chociaż nie jest do końca pewna dalsza część specyfikacji, leaksterzy podają, że w Redmi Note 11S możemy liczyć na ładowanie przewodowe o mocy aż 120 W, ekran o przekątnej 6.6 cala z odświeżaniem 120 Hz, akumulator 5000 mAh i trzy wersje pamięciowe: 6 + 64 GB, 6 + 128 GB oraz 8 + 128 GB.

Z opublikowanej grafiki możemy dowiedzieć się, że wygląd Note 11S raczej nie będzie różnił się od podstawowej wersji, czyli będą to płaskie krawędzie i dość mocno wystająca wyspa aparatów.Na razie nie wiadomo, kiedy Note 11S pojawi się w Polsce, ale eksperci ze świata smartfonów są niemal pewni, że będzie on oferowany przez polskich operatorów w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Cena podstawowego modelu też nie jest znana, ale w Indiach będzie to ok. 200 dolarów.