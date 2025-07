Samolot z Rzymu do Poznania został przekierowany do Katowic. Doszło do incydentu lotniczego

Lot może zostać przekierowany na inne lotnisko z powodów takich jak złe warunki pogodowe, usterki techniczne po stronie samolotu lub lotniska, zachorowanie lub zgon osoby na pokładzie, zagrożenia bezpieczeństwa, remonty lub inspekcje na lotnisku, zamknięcie przestrzeni powietrznej lub braki w personelu na docelowym lotnisku. Efektem jest lądowanie na innym lotnisku. A co dokładnie przydarzyło się pasażerom lotu W46191 linii Wizz Air, którzy w niedzielę wieczorem (29.06) podróżowali z Rzymu do Poznania?

Trasa lotu W46191 / WMT7070 z Rzymu do Poznania. Lot został przekierowany do Katowic (zrzut ekranu) Flightradar24.com materiał zewnętrzny

Jak możemy zobaczyć na portalu flightradar24, Airbus A321 (HA-LXC) miał wystartować z Rzymu (FCO) w niedzielę o 19:05, jednak nastąpiło opóźnienie i start był o godzinie 21:31. Lądowanie w Poznaniu (POZ) było planowane o 21:25, lecz zamiast tego lot został przekierowany na Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach (KTW).

Trasa lotu WMT7070 / W47070 z Katowic do Poznania (zrzut ekranu) flightaware.com materiał zewnętrzny

Kolejne dane z flightaware rejestrują lot Wizz Air Malta 7070 z Katowic do Poznania, już w poniedziałek w nocy (godziny 0:44 - 01:17). Co się w międzyczasie wydarzyło?

Mamy odpowiedź Wizz Air. Samolot zderzył się z ptakiem

"Wczoraj, gdy siedziałem wieczorem na balkonie, ten samolot leciał na bardzo niskim pułapie i podchodził do lądowania w Pyrzowicach. Szybko sprawdziłem i miał lecieć do Poznania, czyli z jakiegoś powodu przekierowali go do Pyrzowic. A po północy już znów poleciał do Poznania, czyli z jakiegoś istotnego powodu miał to lądowanie u mnie" - raportuje nasz czytelnik. Sprawdziliśmy, co dokładnie się stało, i otrzymaliśmy odpowiedź przewoźnika.

Potwierdzamy, że lot Wizz Air W4 6191 z Poznania do Rzymu Fiumicino został 29 czerwca przekierowany do Katowic w ramach działania prewencyjnego. Krótko po starcie załoga zgłosiła podejrzenie zderzenia z ptakiem. Ponieważ na lotnisku docelowym nie było dostępnego zaplecza technicznego, podjęto decyzję o przekierowaniu maszyny do Katowic, gdzie Wizz Air posiada bazę serwisową, celem przeprowadzenia pełnej kontroli technicznej zgodnie z rygorystycznymi procedurami bezpieczeństwa. Samolot bezpiecznie wylądował w Katowicach, a po zakończonej inspekcji kontynuował lot do Poznania z wszystkimi pasażerami na pokładzie

Choć może brzmieć to tak, że samolot leciał z Poznania do Rzymu, to w rzeczywistości kierunek był odwrotny, co pokazują zarówno dane flightradar24, jak i druga część odpowiedzi Wizz Air. Powodem przekierowania był incydent lotniczy - podejrzewane zderzenie samolotu z ptakiem, czyli tzw. "bird strike". W praktyce może oznaczać, że nieszczęsne zwierzę wpadło w silnik samolotu lub na przednią szybę. Jeśli podejrzewa się uszkodzenie, maszyna wymaga inspekcji lub naprawy. W skrajnych przypadkach zagrożone jest bezpieczeństwo lotu.

Jako że Port Lotniczy Poznań-Ławica (POZ) nie miał wtedy dostępnego zaplecza technicznego, w celu dokonania kontroli technicznej samolot przekierowano do Katowic-Pyrzowic z dostępną bazą serwisową Wizz Air. Pasażerowie ostatecznie dolecieli kolejnym lotem do Poznania, choć ze sporym opóźnieniem.

