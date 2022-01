Nadchodzi Xiaomi Mix 5. Zapowiada się rewolucja

Xiaomi Mix to seria, która od początku wyróżniała się na tle innych smartfonów tego producenta. Atrybutem urządzeń były chowane kamerki do selfie. Wszystko wskazuje na to, że również tak będzie w przypadku Mix 5. Co tym razem wymyślili Chińczycy? Otóż tą rewolucją ma być kamerka do selfie ukryta pod wyświetlaczem, ale będzie jeszcze coś.

Z najnowszych przecieków wynika, że Xiaomi Mix 5 może mieć swoją premierę w najbliższe wakacje. Jako że Mix 4 zadebiutował w sierpniu 2021 roku, będzie to ok. po 12 miesiącach od poprzednika. Fani serii powinni zatem być zadowoleni, że nie będą musieli czekać kilka lat, jak to było właśnie z Mix 4.

Xiaomi szykuje dwie wersje urządzenia, a mianowicie Mix 5 i Mix 5 Pro. Ten drugi ma być wyposażony w chip Surge C2, czyli drugą wersję Surge C1. Pierwszy raz Surge C1 otrzymał w ubiegłym roku składak Mi Mix Fold, ale teraz system ma być znacznie potężniejszy. Z przecieków wynika, że Surge będzie odpowiadał za aparaty, w tym teleobiektywy i system płynnych soczewek.

Xiaomi Mix 5 królem mobilnej fotografii w 2022 roku?

Zarówno w Mix 5, jak i Mix 5 Pro znajdzie się 48-megapikselowy aparat przedni. W modelu podstawowym z tyłu pojawi się aparat główny 50 Mpix z obsługą OIS (rozdzielczość 8192 x 6144 pikseli), obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix i aparat 48 Mpix z 2-krotnym zoomem optycznym.

Tymczasem w wersji Pro znajdzie się aparat główny 50 Mpix z obsługą OIS (rozdzielczość 8192 x 6144 pikseli), obiektyw ultraszerokokątny 48 Mpix i obiektyw 48 Mpix wspomagany OIS z 5-krotnym zoomem optycznym.

Trzeba tutaj podkreślić, że obiektyw 50 Mpix ma pochodzić od Sony, a dokładnie chodzi tutaj o sensor IMX766 i IMX707. Eksperci ze świata mobilnej fotografii podali, że wykonywane nimi zdjęcia mają być oszałamiająco piękne. Oprócz świetnych aparatów, w obu wersjach nie zabraknie również pojemnych akumulatorów 5000 mAh, przewodowego ładowania z mocą 120W i bezprzewodowego z 50W. Pożyjemy, zobaczymy.