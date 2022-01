Pierwszy smartfon Xiaomi z pełnoekranowym czytnikiem linii papilarnych

Przynajmniej takie plany ma Xiaomi. Firma złożyła właśnie wniosek patentowy, w którym pojawił się pełnoekranowy czytnik linii papilarnych. Taką funkcję bezpiecznego odblokowania urządzeń ma coraz więcej smartfonów. Niestety, tylko te droższe mogą zapewnić swoim użytkownikom komfortowe ich wykorzystywanie.

W tych tańszych urządzeniach przeważnie skanowanie palców trwa długo i często kończy się problemami z odblokowaniem. Xiaomi chce to zmienić w swoich nowych smartfonach. Inżynierowie przygotowali schemat techniczny, który prezentuje pełnoekranowy system skanowania biometrycznego. Jego atrybutem ma być możliwość przyłożenia palca do ekranu w dowolnym jego miejscu, a urządzenie ma się odblokować w mgnieniu oka.

Reklama

Zdjęcie Smartfony Xiaomi z pełnoekranowymi czytnikami biometrycznymi / Xiaomi / Twitter

Tyle w praktyce. Pod względem technicznym, pod pojemnościową warstwą ekranu dotykowego, ale nad wyświetlaczem AMOLED, zostanie umieszczony zestaw sensorów podczerwieni LED. Wygląda na to, że matryca odbierająca sygnały podczerwieni będzie znajdować się nad matrycą rzucającą. W momencie, gdy odebrane dane potwierdzą się z danymi biometrycznymi zapisanymi w pamięci urządzenia, nastąpi jego odblokowanie, a na ekranie pojawi się zielone światło.

Co ciekawe, Xiaomi opatentowało też technologie ukrycia kamerki do selfie pod ekranem. Firma zaznaczyła jednak, że ta technologia wciąż nie jest doskonała, a smartfony tej chińskiej marki mają mieć świetne aparaty i wykonywać rewelacyjne zdjęcia. Dlaczego pierwsze urządzenia z taką technologią pojawią się dopiero wówczas, gdy jakość ich będzie zbliżona do tradycyjnego rozwiązania.

Możemy zatem oczekiwać, że pierwsze smartfony z pełnoekranowymi czytnikami linii papilarnych i kamerkami do selfie ukrytymi pod ekranami pojawią się w sprzedaży pod koniec 2022 roku lub dopiero w przyszłym.