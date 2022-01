Czas na Xiaomi 12 Ultra. To będzie król mobilnej fotografii

Chociaż wciąż nie ustalono daty jego oficjalnej premiery, to jednak ciekawe informacje na temat tego flagowca pojawiają się od kilku miesięcy. Xiaomi 12 Ultra ma mieć największą wyspę aparatu, jaka kiedykolwiek trafiła do smartfona. Żaden w najbliższym czasie nie będzie miał też tak potężnych możliwości fotograficznych. Chińska firma nie kryje, że będzie to najbardziej zaawansowany smartfon dla fanów fotografii mobilnej w historii.

Gdy popatrzymy na jego zdjęcia, nie można nie przyznać, że wygląda dość dziwnie. Wyspa na aparat pierwszy raz ma swoją wyspę na aparat. Sensory zostaną ułożone w okręgu. Chociaż premierę miały smartfony w takim stylu, choćby taki Poco F2 Pro, to jednak ten okrąg będzie ogromny. Może to ukłon w stronę płaskoziemców? Xiaomi 12 Ultra musi i będzie wyróżniał się na tle konkurencji.

Co zaoferuje Xiaomi 12 Ultra?

Z przecieków możemy dowiedzieć się, że flagowiec będzie miał 4 lub nawet 5 sensorów. Trzy z nich mają oferować po 50 Mpix. To pokazuje, z jak niesamowitym urządzeniem będziemy mieli do czynienia. Oprócz aparatów, możemy liczyć na najwydajniejszy obecnie na rynku układ Snapdragon 8 Gen 1, ekran AMOLED o rozdzielczości 1440p i przekątnej 6,9 cala. Nie zabraknie też wydajnego akumulatora, który będzie można naładować z mocą 100 W.

Kiedy możemy spodziewać się premiery Xiaomi 12 Ultra? Niestety, oficjalnych informacji na razie nie ma. Tymczasem nieoficjalnie mówi się o pierwszym kwartale bieżącego roku lub targach Mobile World Congress, które mają się rozpocząć pod koniec lutego. Wcześniej na bank pojawią się bardziej szczegółowe informacje na temat tego urządzenia.