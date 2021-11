Apple bezkonkurencyjne w USA. W Europie nadal rządzi Samsung

Grupa Counterpoint jest autorem wielu ciekawych zestawień ze świata elektroniki. Prowadzą oni między innymi statystyki dotyczące sprzedaży smartfonów przez producentów. Dzięki temu możemy zobaczyć, które przedsiębiorstwa są aktualnie na topie lub tracą popularność. Teraz Couterpoint udostępnił raport sprzedaży smartfonów w trzecim kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych i Europie.

W Europie od lat rządzi Samsung i nadal pozostaje to bez zmian. Jednak koreańskie przedsiębiorstwo powinno przemyśleć strategię działania, gdyż w skali roku firma straciła aż 16 proc. udziału w rynku. Samsung w trzecim kwartale 2021 odpowiada za 30,4 proc. całkowitej sprzedaży smartfonów w Europie. O tej samej porze w zeszłym roku było to 35,8 proc. Za nimi uplasowało się Xiaomi. Chińskie przedsiębiorstwo zanotowało gigantyczny wzrost sprzedaży w Europie. Klienci kupili o 51 proc. więcej urządzeń Xiaomi niż to było udokumentowane w zeszłorocznym zestawieniu. Całkowity udział Xiaomi na rynku smartfonów w trzecim kwartale 2021 roku to 23,6 proc. Na trzecim miejscu uplasowało się Apple z wynikiem 22,1 proc.

Zgoła inaczej wygląda sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Tam bezdyskusyjnym liderem jest Apple, które odpowiada za aż 42 proc. sprzedanych smartfonów w tym kwartale. Zaraz za nim jest Samsung z wynikiem 35 proc. Te dwa przedsiębiorstwa odpowiadają za sprzedaż aż 77 proc. wszystkich smartfonów w trzecim kwartale 2021 roku w Stanach Zjednoczonych. Za nimi daleko w tyle jest Motorola z udziałem 8 proc.