Mapy Apple pod wieloma względami pozostają daleko w tyle za Google, które oferuje większą szczegółowość, dokładność i różnorodność funkcji. Apple nie zamierza złożyć broni i wprowadzi prawdziwą rewolucję do swojej aplikacji. Jako pierwsi doświadczą innowacji klienci z Australii.

Samochody Apple już dwa lata temu zaczęły jeździć po Australii, by uchwycić jak najwięcej detali krajobrazu. Teraz będzie można zobaczyć tego efekty. Drogi i budynki Australii zostaną pokazane niezwykle szczegółowo. Apple w oficjalnym poście poinformowało o tym, że firma zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne są mapy. Są one zintegrowane z wieloma aplikacjami i towarzyszą użytkownikom w każdym miejscu, w domu, w samochodzie, w pracy, na wakacjach.

Zdjęcie Apple wprowadzi nowe, bardziej szczegółowe modele obiektów Fot. Apple / materiał zewnętrzny

W mapach Apple już wcześniej istniały modele 3D budynków, lecz można je było zobaczyć głównie w dużych miastach. Teraz pojawi się ich jeszcze więcej i będą jeszcze bardziej szczegółowe. Kojarzycie Google Street View? Apple wprowadzi do swoich map funkcję Look Around, która będzie działała na podobnej zasadzie, co narzędzie Google. Użytkownicy urządzeń Apple będą teraz mogli skorzystać z interaktywnego podglądu z danego punktu na mapie. Producent postarał się o wysokiej rozdzielczości obrazy, które umilą wirtualne zwiedzanie.

Zdjęcie Apple Look Around Fot. Apple / materiał zewnętrzny

Mieszkańcy Sydney i Melbourne już niedługo będą mogli skorzystać z przewodnika w rozszerzonej rzeczywistości, który będzie na żywo pokazywał trasę. Dodatkowo, Apple wprowadzi funkcję ulubionych miejsc, czyli takich, które użytkownik często odwiedza. Dostępne będą również wewnętrzne mapy takich budynków, jak np. lotniska.

Apple zadba również o prywatność swoich klientów. Korzystanie z map nie będzie wymagało zalogowania się. Informacje o ruchu ulicznym i wyszukiwaniach będą bazować na losowych identyfikatorach, które będą regularnie resetowane.