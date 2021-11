Black Friday 2021. Tablety do 1500 zł. Jaki wybrać?

Black Friday 2021 to czas promocji i wyprzedaży

Black Friday jest popularnym dniem w Stanach Zjednoczonych. W USA można wtedy dostać wysokiej jakości sprzęt w niesamowicie niskich cenach. Można tam oczekiwać ogromnych promocji i nawet o 90 proc. tańszych urządzeń.

Niestety, w Polsce nie możemy oczekiwać aż takich obniżek cen. Właściwie, to trzeba nawet uważać na fałszywe promocje.

Niektóre sklepy stosują nieuczciwą praktykę podnoszenia cen przed Black Friday, by później znowu obniżyć do pierwotnej i opisać jako “promocja".

Tablet Huawei MatePad 10.4" - dobra opcja na Black Friday

Jednym z najlepszych wyborów spośród tabletów do 1500 zł jest z pewnością Huawei Mate Pad 10. W przystępnej cenie dostajemy urządzenie z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej. Tablet wykorzystuje ośmiordzeniowy procesor HiSillicon Kirin 810.

Huawei MatePad imponuje eleganckim designem oraz wysokiej jakości ekranem FullView 2K, który okalają wąskie ramki. Niestety w przypadku Huaweia nie możemy liczyć na usługi Google. Zamiast tego trzeba się zadowolić HMS, w których brakuje wielu newralgicznych aplikacji.

Zdjęcie Huawei MatePad 10.4" to jedna z propozycji, którą warto wziąć pod uwagę na wyprzedażach Black Friday i Cyber Monday. / materiały prasowe

Samsung Galaxy Tab A7 2020. Czy będą promocje na ten tablet na Black Friday?

Kolejnym rozsądnym wyborem w tej półce cenowej jest Samsung Galaxy Tab A7 2020. W tym przypadku możemy liczyć na 3 GB RAM + 32 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie korzysta z procesora Snapdragon 662 produkcji Qualcomm.

Galaxy Tab A7 2020 jest zdecydowanie urządzeniem skierowanym do fanów filmów i seriali. Urządzenie oferuje doskonałe doświadczenie związane z oglądaniem nagrań wideo.

Galaxy Tab A7 2020 korzysta z ekranu o rozdzielczości WUXGA+ (2000 x 1200 pikseli) i konfiguracji czterech głośników wspierających przestrzenne brzmienie Dolby Atmos.

Zdjęcie Samsung Galaxy Tab A7 10.4" - warto obserwować ceny tego modelu podczas Black Friday 2021. / materiały prasowe

Black Friday 2021. Lenovo Tab P11 to jeden z ciekawszych modeli tabletów

Lenovo Tab P11 oddaje aż 128 GB pamięci wbudowanej do użytku konsumenta. Urządzenie zostało wyposażone w wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 662 oraz oraz wyświetlacz IPS ze wsparciem dla 2K o wysokiej jasności 400 nitów, który doskonale sprawdzi się do oglądania filmów. Pojemna bateria 7500 mAh zapewni długą pracę urządzenia nawet podczas intensywnego użytkowania.

Zdjęcie Lenovo Tab P11 - jedna z ciekawszych propozycji na wyprzedażach Black Friday 2021. / materiały prasowe

Nokia T20 LTE. Niezawodny tablet

Mobile Black Friday 2021. Smartwatch do 1000 złotych. Jaki wybrać? Nokia ma już swoje lata świetności za sobą, jednak nadal potrafi tworzyć wydajne i niezawodne urządzenia. Do takich zdecydowanie należy najnowszy tablet Nokia T20 LTE. Głównym atutem urządzenia Nokii jest zastosowanie systemu Android 11. Wiele tabletów znajdujących się w sprzedaży nadal działa na starszej wersji oprogramowania. Oprócz tego, Nokia T20 LTE oferuje długie godziny pracy dzięki baterii o pojemności 8200 mAh. Jest to również dobry kandydat na prezent dla dziecka. Wsparcie dla usługi Google Kids Space udostępnia precyzyjnie wyselekcjonowane aplikacje, gry, filmy i książki dla osób w wieku 3-8 lat.

Zdjęcie Nokia T20 Fot. Nokia / materiały prasowe

Realme Pad. Czy warto zainwestować w ten tablet?

Tańszą alternatywą dla Nokii T20 LTE jest tablet Realme. Chiński producent również zadbał o obecność na pokładzie Androida 11. Urządzenie jest dostępne w konfiguracji 4 GB RAM + 64 GB pamięci wbudowanej. Tablet posiada dwa przednie głośniki ze wsparciem technologii Dolby ATMOS. Wysokiej jakości ekran z matrycą IPS zapewni odpowiedni kontrast i intensywne kolory. To jedna z opcji podczas wyprzedaży Black Friday 2021.

Zdjęcie Realme Pad to jedna z alternatyw podczas promocji na Black Friday i Cyber Monday. / materiały prasowe