Poszczególne firmy telekomunikacyjne oferują zwykle kilka sposobów kontaktu z konsultantami. Jedną z najbardziej popularnych jest wciąż telefon na infolinię operatora, gdzie chcemy uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania i problemy. Większość operatorów w Polsce za taką pomoc nalicza sobie jednak opłatę, najczęściej koszt standardowego połączenia w naszej taryfie.

Poniżej przedstawiamy dokładne cenniki i numery infolinii największych polskich sieci komórkowych.

Numer na infolinię Orange. Czy jest płatna?

Zdjęcie Pomoc konsultantów Orange otrzymamy pod numerem *100 lub 510 100 100.

Numer kontaktowy, który połączy nas z konsultantem infolinii sieci Orange to *100 lub 510 100 100. Klienci biznesowi uzyskają pomoc pod numerami *600 lub 510 600 600.

Od początku marca Orange zdecydowało się na niespodziewany krok i zrezygnowało z pobierania opłat za wybranie numeru własnej infolinii. Korzystne zmiany obejmują również użytkowników Orange na kartę i sieci nju mobile, którzy z konsultantem mogą połączyć się pod numerami *610 lub 690 610 610.

Numer na infolinię Plusa. Czy trzeba płacić?

Zdjęcie Numer na całodobową infolinię Plusa to 601 102 601.

Klienci Plusa skontaktują się z konsultantem, dzwoniąc pod numer 601 102 601. Pomoc jest dostępna przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, a jeden numer obowiązuje dla wszystkich taryf. Inaczej jest z kosztem połączenia, który zależy od czasu trwania i właśnie taryfy, w której zarejestrowany jest nasz numer. W zależności od wybranego abonamentu lub pakietu lista dokładnych cen połączenia z infolinią Plusa prezentuje się następująco:

0,29 zł za minutę w przypadku taryf abonamentowych Plush ABO 3, Plus Stacjonarny 2 oraz Plus, a także taryf Mix X, Prosto na Kartę, Plush Internet;

za minutę w przypadku taryf abonamentowych Plush ABO 3, Plus Stacjonarny 2 oraz Plus, a także taryf Mix X, Prosto na Kartę, Plush Internet; 0,29 zł za minutę w przypadku taryf dla firm: Plus dla Firm, Plus Stacjonarny dla Firm 2, Nowy Biznes Plus II, Nowa Krajowa dla Firm I;

za minutę w przypadku taryf dla firm: Plus dla Firm, Plus Stacjonarny dla Firm 2, Nowy Biznes Plus II, Nowa Krajowa dla Firm I; 0,35 zł za minutę w przypadku taryfy Plus Elastyczna na Kartę;

za minutę w przypadku taryfy Plus Elastyczna na Kartę; 0,49 zł za minutę w przypadku taryfy M2M (dla firm);

za minutę w przypadku taryfy M2M (dla firm); 0,81 zł za minutę w przypadku taryf Plus Internet dla Firm, Nowy iPlus Biznes;

za minutę w przypadku taryf Plus Internet dla Firm, Nowy iPlus Biznes; 0,81 zł za minutę w przypadku taryfy Plus Internet.

Za połączenie z infolinią Plusa nie zapłacą klienci, którzy korzystają z usługi nielimitowanych połączeń. Abonenci innych firm telekomunikacyjnych za połączenie z konsultantem Plus zapłacą zgodnie ze swoimi taryfami.



Czy infolinia Play jest płatna? Numer do operatora

Zdjęcie Z konsultantem Play skontaktujesz się pod numerem 790 500 500 (*500) lub 790 666 666 (*600).

Infolinia Play jest płatna dla tych, którzy nie mają darmowych połączeń do Play, co w praktyce nie zdarza się zbyt często. Większość ofert tego operatora przewiduje nielimitowane rozmowy z użytkownikami tej samej sieci. Z infolinią Play klienci indywidualnie skontaktują się pod numerem 790 500 500 lub wybierając *500. Alternatywny numer na infolinię to 790 666 666, który obsługuje również *666. Klienci biznesowi pomoc uzyskają pod numerem 790 600 600 lub wybierając *600 z numeru obsługiwanego przez Play.

Jak prezentuje się dokładny cennik połączeń z infolinią Play dla poszczególnych taryf?

0,29 zł w taryfach abonamentowych (m.in. Solo S II, Solo M 5G, Solo L 5G, Solo Homebox 5G, Grupa S II, Grupa M 5G, Grupa L 5G, Grupa Homebox 5G);

w taryfach abonamentowych (m.in. Solo S II, Solo M 5G, Solo L 5G, Solo Homebox 5G, Grupa S II, Grupa M 5G, Grupa L 5G, Grupa Homebox 5G); 0,29 zł za minutę, ale nie więcej niż 1,99 zł za całe połączenie w FORMUŁA RODZINA 4.0, FORMUŁA RODZINA 4.0+, FORMUŁA RODZINA EUROPA;

za minutę, ale za całe połączenie w FORMUŁA RODZINA 4.0, FORMUŁA RODZINA 4.0+, FORMUŁA RODZINA EUROPA; 0,29 zł za minutę, ale nie więcej niż 1 zł za całe połączenie w FORMUŁA, FORMUŁA 4.0 S, FORMUŁA 4.0, FORMUŁA S, FORMUŁA M, FORMUŁA L;

za minutę, ale za całe połączenie w FORMUŁA, FORMUŁA 4.0 S, FORMUŁA 4.0, FORMUŁA S, FORMUŁA M, FORMUŁA L; 0,29 zł , ale nie więcej niż 1,99 zł za całe połączenie w następujących taryfach: Play Online na Kartę 4G LTE 1 zł, Play Online na Kartę 4G LTE 9 zł, Play Online na Kartę 4G LTE 19 zł;

, ale za całe połączenie w następujących taryfach: Play Online na Kartę 4G LTE 1 zł, Play Online na Kartę 4G LTE 9 zł, Play Online na Kartę 4G LTE 19 zł; 0,29 zł, ale nie więcej niż 1,50 zł za całe połączenie w innych ofertach na kartę: Formuła MINI MAX na Kartę, Nowy Play na Kartę, Play Fresh, Play na Kartę Rok Ważności Konta;

ale za całe połączenie w innych ofertach na kartę: Formuła MINI MAX na Kartę, Nowy Play na Kartę, Play Fresh, Play na Kartę Rok Ważności Konta; 0,29 zł w ofertach Play na kartę 2.1, Play na kartę PL 2.1;

w ofertach Play na kartę 2.1, Play na kartę PL 2.1; 0,29 z ł w ofertach abonamentowych internetu bezprzewodowego (Internet Elastyczny, Play Internet S, Play Internet L, Play Internet XL, Play Internet, Play Internet 5G, Play Internet XL 5G);

ł w ofertach abonamentowych internetu bezprzewodowego (Internet Elastyczny, Play Internet S, Play Internet L, Play Internet XL, Play Internet, Play Internet 5G, Play Internet XL 5G); 1,99 zł w Formułach Play na Kartę;

w Formułach Play na Kartę; 1,50 zł w ofertach Play Energy na Kartę, Play na kartę 2.0 5 zł, Play na kartę 2.0, Play na kartę 2.0 7 zł MNP;

w ofertach Play Energy na Kartę, Play na kartę 2.0 5 zł, Play na kartę 2.0, Play na kartę 2.0 7 zł MNP; 1,00 zł lub maksymalnie 1,85 zł w ofercie Play Online;

w ofercie Play Online; 0,29 zł w ofertach MIX: FORMUŁA MIX (od 22.12.2014), NOWA FORMUŁA MIX, MIX EXTRA GB;

w ofertach MIX: FORMUŁA MIX (od 22.12.2014), NOWA FORMUŁA MIX, MIX EXTRA GB; 1 zł bez względu na czas trwania połączenia w taryfach MIX: Play MIXtura, Play MIXtura II, Play MIXtura III, FORMUŁA MIX (umowy zawarte do 21.12.2014);

bez względu na czas trwania połączenia w taryfach MIX: Play MIXtura, Play MIXtura II, Play MIXtura III, FORMUŁA MIX (umowy zawarte do 21.12.2014); 1 zł w pozostałych ofertach przy umowach zawartych do 21.12.2014.

Połączenia dla klientów biznesowych bez względu na czas jego trwania będzie kosztować 1,85 zł. Bezpłatną metodą kontaktu z Centrum Obsługi Klienta jest czat w aplikacji Play24.



Infolinia T-Mobile. Czy trzeba płacić?

Zdjęcie Klienci indywidualnie T-Mobile skontaktują się z infolinią dzwoniąc na 602 900 000.

Jeżeli jesteś klientem indywidualnym T-Mobile i chcesz skontaktować się z infolinią, wybierz numer 602 900 000. Oddzielna linia została przewidziana dla klientów biznesowych, którzy swoje problemy powinni zgłaszać pod numerem 604 604 604. Osoby korzystające z Mixa lub T-Mobile na kartę mogą skontaktować się z konsultantem, wybierając na klawiaturze kod *9602.

Koszt za minutę połączenia z infolinią T-Mobile, tak jak u większości operatorów zależy od czasu trwania i taryfy:

0,30 zł dla taryf T, T Data, Rodzina 60, Rodzina 110, Rodzina 140, Rodzina 170, Rodzina 210, Rodzina 330, Rodzina 80, Mixera 50, Mix na liczbę doładowań (Mix 50);

dla taryf T, T Data, Rodzina 60, Rodzina 110, Rodzina 140, Rodzina 170, Rodzina 210, Rodzina 330, Rodzina 80, Mixera 50, Mix na liczbę doładowań (Mix 50); 0,39 zł dla taryf Rodzina 20, Rodzina 40, Mix na liczbę doładowań (Mix 25), Mixera 25;

dla taryf Rodzina 20, Rodzina 40, Mix na liczbę doładowań (Mix 25), Mixera 25; 0,49 zł dla taryf GO!, Frii, Frii Mix, Nowy Tak Tak FON, FON w Mix na czas;

dla taryf GO!, Frii, Frii Mix, Nowy Tak Tak FON, FON w Mix na czas; 0,77 zł dla taryfy Blueconnect starter.

Inne sposoby na uzyskanie pomocy od Biura Obsługi Klienta T-Mobile to czat na stronie internetowej operatora, a także możliwość przesłania wiadomości za pomocą aplikacji Mój T-Mobile. Możemy również zostawić numer z prośbą o kontakt ze strony konsultanta.

