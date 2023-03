Każdy regularnie sprawdza stan konta swojego telefonu. Co ciekawe, sposobów na to jest mnóstwo. Warto je poznać, żeby mieć dostęp do swojego salda w każdym momencie.

Z pewnością każdy z użytkowników sieci Plus, Orange, Play i T-Mobile chciałby wiedzieć, jak sprawdzić stan konta w telefonie, żeby być zawsze na bieżąco. Oto praktyczne sposoby.

Jak doładować telefon na kartę?

Zacznijmy od tego, jak właściwie można doładować swoje konto. Operatorzy pozostawiają klientom kilka opcji.

Konto można doładować przez Internet z poziomu przeglądarki.

W przypadku najpopularniejszych sieci opcja powiększenia salda jest też możliwa przy użyciu konta bankowego i wybrania opcji "doładuj telefon".

Doładowanie można też kupić w kiosku lub sklepie i wprowadzić kod z karty doładowującej w telefonie, zgodnie z załączoną instrukcją.

Jak sprawdzić stan konta w telefonie Plus?

Sieć Plus wchodząca w skład Grupy Polsat Plus osiągnęła w ubiegłym roku przychody rzędu 3,3 mld złotych. Za tak znakomite wyniki odpowiadała wysoka jakość usług, którą doceniło aż 13 341 000 klientów. W jaki sposób można sprawdzić stan konta w telefonie Plus?

Klienci operatora mogą wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "SALDO" na numer 80111. Inną opcją jest wpisanie kodu USSD tak, jakby wybierało się standardowo numer. Należy "zadzwonić" pod numer *100#. Następnie Plus wyśle informację o stanie konta.

Inną opcją jest sprawdzenie salda na profilu klienta w aplikacji "Mój Plus".

Jak sprawdzić stan konta w telefonie Orange?

Żeby dowiedzieć się jaki jest stan konta w telefonie sieci Orange, można wysłać bezpłatnego SMS-a o treści "SPRAWDZ" pod numer 1220.

Drugim sposobem jest wybranie kodu USSD *100# i naciśnięcie zielonej słuchawki. Klient może również zapoznać się ze stanem swojego konta za pośrednictwem strony internetowej operatora, logując się w aplikacji "Mój Orange".

Zdjęcie Stan konta w telefonie można sprawdzić w prosty sposób / 123RF/PICSEL

Jak sprawdzić stan konta w telefonie Play?

Sieć Play ma również bardzo łatwe sposoby na sprawdzenie stanu konta w telefonie "na kartę".

Pierwszym jest wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści "SALDO" na numer 80115.

Druga opcja to wybranie kodu USSD *111# i naciśnięcie przycisku wybierania. Natomiast chcąc skorzystać z aplikacji, należy zalogować się na swoje konto "Play24" i tam sprawdzić saldo.

Jak sprawdzić stan konta w telefonie T-Mobile?

Operator T-Mobile pozwala na sprawdzenie salda po wysłaniu bezpłatnego SMS-a o treści "SALDO" na numer 1240 lub wybrać kod USSD *121# i następnie nacisnąć przycisk wybierania.

Można też sprawdzić saldo za pośrednictwem aplikacji "Mój T-Mobile".

