Żywność, która przesądza o losie klimatu. Sprawdź, jak możesz pomóc

Szacuje się, że aż 5 milionów ton żywności marnuje się co roku w Polsce, co przekłada się na ogromne straty energii, wody i surowców oraz dodatkową emisję gazów cieplarnianych. Poprzez świadome zakupy, właściwe przechowywanie żywności i wprowadzenie do diety większej ilości warzyw i owoców można zmniejszyć swój wpływ na środowisko.