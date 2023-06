Naukowcy stworzyli niewielkich rozmiarów czujnik, który monitoruje świeżość produktów, które są bogate w białko i wysyła dane do naszego telefonu w czasie rzeczywistym. Tymi produktami są w szczególności wszelkiego rodzaju mięsa, czy ryby.

Według dostępnych informacji każdego roku ludzkość marnuje około jednej trzeciej całej żywności produkowanej na naszej planecie - jest to około 1,3 mld ton. Takie podejście jest dla nas niezwykle kosztowne. Dodatkowo taka ilość popsutego jedzenia odpowiada za około 10 proc. rocznej emisji gazów cieplarnianych. Warto również zauważyć, że zjedzenie nieświeżych pokarmów może grozić zatruciem pokarmowym.

W trakcie psucia się jedzenia, które jest bogate w biało, powstają aminy biogenne, które są wskaźnikami jakości żywności, które są potencjalnie toksyczne dla człowieka. Już od pewnego czasu aminy biogenne są wyznacznikiem poziomu psucia się żywności, lecz do ich zmierzenia niezbędne było wykorzystanie drogich i nieprzenośnych narzędzi. Co gorsza, sprzęt mógł być obsługiwany włącznie przez specjalistów.

Naukowcy z Uniwersytetu Koç w Turcji stworzyli niewielkich rozmiarów czujnik, który monitoruje poziom świeżości poszczególnych produktów. Nie posiada on baterii, ani kabli. Sprzęt wykonany jest ze specjalnego polimeru laminowanego na elektrodach. Jak pisze Newatlas: "wykorzystują one czujnik pojemnościowy do wykrywania amin biogennych generowanych przez żywność bogatą w białko".