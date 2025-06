Ukryta baza w górach Iranu. Fordo to klucz do atomowych ambicji Teheranu

Ukryta głęboko pod irańskimi górami, baza Fordo to jeden z najbardziej niedostępnych i kontrowersyjnych punktów na atomowej mapie świata. To tu, mimo międzynarodowych porozumień, Iran wzbogacał uran do poziomów zbliżających się do militarnych. Topografia dawała przewagę.