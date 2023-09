Google Maps otrzyma nowe kolory. Przypominają te z Apple Maps

Google Maps to jedna z najpopularniejszych aplikacji, z której korzystają miliony użytkowników. Jeśli podoba wam się obecny interfejs oprogramowania i dotyczy to także kolorów, to nie mamy dobrych wieści. W drodze są zmiany, które obecnie znajdują się na etapie programu pilotażowego. Jakie modyfikacje są w przygotowaniu?

Google Maps z kolorami podobnymi do Apple Maps

Google testuje w aplikacji Maps nowe odcienie kolorystyczne, które różnią się względem tego, co znamy z aplikacji obecnie. Dotyczy to kolorów elementów na mapach. Co dokładnie się zmieniło? Dobrze odwzorowują to zrzuty ekranowe, które udostępnił serwis 9to5Google.

Zdjęcie Google Maps w starym widoku (po lewej) i nowym (po środku) oraz Apple Maps (po prawej) / 9to5google / materiał zewnętrzny

Widzimy, że po zmianach niebieski kolor wody jest znacznie jaśniejszy niż poprzednio. Można tu też dostrzec pewne nuty zieleni. Przypomina nam to, co znamy z aplikacji Apple Maps. Google we własnych Mapach używa jednak ciemniejszego odcieniu zielonego, który oznacza strefy przyrodnicze, w tym lasy, rezerwaty czy parki. Natomiast drogi stały się szare. Wcześniej były białe. W przypadku autostrad ma on ciemniejszą barwę i ponownie stanowi to podobieństwo do Apple Maps.

Zmiany nie dotyczą trybu ciemnego

Warto dodać, że opisane wyżej modyfikacje kolorów map dotyczą aplikacji Google Maps korzystającej z jasnego motywu. W przypadku trybu ciemnego na razie ich nie widać. Na razie są to testy, które odbywają się w ramach programu pilotażowego. Dlatego nowości nie są jeszcze widoczne u każdego użytkownika. Google pewnie liczy na opinię testerów i na tej podstawie zdecyduje, co finalnie wdrożyć u wszystkich. Na razie nie wiadomo też, kiedy to nastąpi. Testy mogą potrwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy, co warto mieć na uwadze.

Warto dodać, że Google Maps ostatnio otrzymało także użyteczną nowość dla Polaków. Mowa o integracji z systemem PKP, co pozwala na kupowanie wewnątrz aplikacji biletów na pociągi. Taka opcja została wprowadzona do popularnej platformy kilka tygodni temu. Służy do tego nowy przycisk o nazwie Kup bilety, który znajduje się w szczegółach wytyczonej trasy.