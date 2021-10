Google Pixel 6 – WhatsApp wprowadzi przydatną funkcję na te smartfony

Wiele osób wzbrania się przed wymianą starego telefonu na nowy właśnie z powodu trudności, jakie mogą się pojawić podczas przegrywania danych. Sam proces nie jest najprostszy i często wymaga pobrania dodatkowych aplikacji. Jest to szczególnie uciążliwe, gdy wymieniamy smartfona na model innego producenta. Choć w ostatnich latach sytuacja wygląda dużo lepiej, nadal pojawiają się dodatkowe trudności, gdy nowe urządzenie działa na innym systemie operacyjnym.

Dotychczas, gdy użytkownik decydował się na zmianę urządzenia z systemem iOS na Androida lub na odwrót, niejednokrotnie musiał się pogodzić z utratą niektórych kont i danych. W ostatnich latach twórcy smartfonów i deweloperzy aplikacji coraz uczciwiej podchodzą do tematu i znacznie częściej pozwalają użytkownikom na przegranie danych i kont na urządzenia z innym systemem operacyjnym. Tym tropem poszedł również WhatsApp. Google ogłosiło w poście na swoim blogu, że od teraz będzie możliwe przegranie historii rozmów z aplikacji na iOS do urządzenia z Androidem 12. To ważna informacja szczególnie dla przyszłych posiadaczy najnowszego smartfona Google Pixel 6 lub Google Pixel 6 Pro.

Niestety, cały proces będzie przebiegał w dość staromodnym stylu. Urządzenia muszą być połączone ze sobą kablem. W tym przypadku w grę wchodzi wyłącznie przewód Lightning - USB-C. Konieczne będzie również zeskanowanie kodu QR. Funkcja będzie nadal rozwijana i pojawi się na wszystkich urządzeniach z Androidem 12.