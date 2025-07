Przez dwanaście lat Michael Hill pozostawał bezimienny i znany był jedynie jako "Maricopa County John Doe 2013". Przełom nastąpił dzięki współpracy naukowców z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, zespół badaczy z Sheffield Hallam University, Ramapo College w New Jersey oraz firmy Silverwell Research w Londynie zastosował IGG, innowacyjną technikę, która umożliwia odnajdywanie dalekich krewnych osoby zmarłej.

Dzień jego śmierci przebiegał dramatycznie, Michael Hill opuścił dom znajomego, a po czterech godzinach wrócił, skarżąc się na złe samopoczucie. Położył się w pokoju gościnnym, gdzie wkrótce dostał drgawek i stracił przytomność - wezwane na miejsce służby stwierdziły jednak zgon. Co ciekawe, znajomy podał jego imię, nazwisko i datę urodzenia, ale to nie wystarczyło śledczym, by oficjalnie potwierdzić tożsamość mężczyzny.