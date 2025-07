Choć CL1 nie dorównuje jeszcze superkomputerom pod względem szybkości obliczeń czy mocy, ma jedną gigantyczną przewagę: zużywa tylko ułamek energii, jaką pochłaniają tradycyjne systemy sztucznej inteligencji . W czasach, gdy centra danych konsumują prąd na skalę całych państw, to przełomowe osiągnięcie. Jeden regał wypełniony maszynami CL1 potrzebuje zaledwie 1000 watów mocy, czyli mniej więcej tyle, co czajnik elektryczny w kuchni.

Neuron jest samoprogramujący, elastyczny w nieskończoność i jest efektem czterech miliardów lat ewolucji. To, co cyfrowe modele AI próbują naśladować ogromnym kosztem, my mamy już na starcie

Ten biologiczno-krzemowy system nie jest tylko ciekawostką. To realna platforma do badań, zarówno w dziedzinie sztucznej inteligencji, jak i w neurologii czy farmakologii. Naukowcy już teraz dowiedli, że komórki nerwowe mogą uczyć się i reagować szybciej niż niektóre algorytmy maszynowego uczenia się. Co więcej, użytkownicy CL1 mogą wysyłać kod bezpośrednio do sieci neuronów, które odpowiadają na impulsy elektryczne niczym na strumień danych.