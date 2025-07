Oznacza to, że władze w Teheranie nie mają już fizycznej możliwości produkcji bezzałogowców na eksport i nie mogą wysyłać gotowych maszyn do Rosji, które później będą mogły zostać użyte w bombardowaniach ukraińskich miast. GUR ujawnił jednak, że Rosjanie przygotowali się na taki rozwój wydarzeń. Niedawno w mieście Jełabuga w Tatarstanie otwarto nową fabrykę dronów .

Chociaż Iran na razie nie będzie dostarczał Rosji gotowych do akcji dronów kamikadze, to jednak wciąż oba kraje będą współpracowały w kwestii transportu technologii i komponentów do produkcji broni. Eksperci tłumaczą, że taki obrót sprawy to dobra wiadomość dla Ukrainy. Kreml będzie miał ograniczone zapasy dronów, a Siły Zbrojne Ukrainy będą mogły atakować swoimi bezzałogowcami dalekiego zasięgu nowe rosyjskie fabryki, co już miało miejsce.