Google Pixel 6 z masą usterek? Pierwsi użytkownicy zgłaszają błędy

Google 19 października podczas konferencji Pixel Fall Launch, zaprezentowało jedne z najciekawszych smartfonów tego roku. Pixel 6 i Pixel 6 Pro budziły od dłuższego czasu zainteresowanie mediów i konsumentów ze względu na zastosowanie po raz pierwszy procesora Tensor. Jest to również pierwszy telefon, który fabrycznie wyszedł z wgranym systemem Android 12. Okazuje się, że nie wszystko jest dla Google takie kolorowe i pierwsi klienci już zgłaszają błędy w najnowszych smartfonach firmy.

Na Reddicie i Twitterze pojawiły się już pierwsze informacje o usterkach technicznych w Google Pixel 6 i Google Pixel 6 Pro. Okazuje się, że ekran smartfonów przy włączeniu miga w specyficzny i niestandardowy sposób, wyświetlając zielone błyski. Zgłoszenie nie pochodzi od jednej osoby i wszystko wskazuje na to, że jest to dość powszechny problem wśród wczesnych użytkowników Pixeli. Pojawia się w nich też usterka znana również z wcześniejszych modeli Google. Na czarnym ekranie można często zauważyć zielony cień. To akurat nie jest wcale tak rzadki błąd i może pojawić się w przypadku użycia paneli OLED.

Pojawiły się również doniesienia o pojawieniu się drugiego wycięcia w ekranie. Zaraz przy przednim aparacie w niektórych egzemplarzach można zauważyć dodatkowe czarne wycięcie na kamerę. Przy wygaszonym wyświetlaczu nie jest to widoczne. Google dopiero rozpoczęło wysyłkę swoich smartfonów, więc ciężko na razie jest określić na jak dużą skalę pojawiają się opisane usterki.