Blokada ekranu telefonu pełni kluczową rolę w kilku aspektach bezpieczeństwa. Przede wszystkim chroni prywatność użytkownika, zabezpieczając jego dane przed niepożądanym dostępem przez osoby trzecie, czy to przypadkowym, czy celowym. Jest także istotnym środkiem zapobiegającym kradzieży danych - w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia, zablokowany ekran utrudnia złodziejowi dostęp do prywatnych informacji.

Do odblokowania ekranu możemy wykorzystać kod PIN. Jest to 4- lub 6-cyfrowy kod, który trzeba wprowadzić, aby odblokować telefon. PIN jest łatwy do zapamiętania i szybki do wprowadzenia. Za to łatwo go zgadnąć i złamać, jeśli jest prosty (np. 1234, 0000).