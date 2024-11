Ziemia nie jest wyjątkowa? Zadziwiające odkrycie naukowe

Ziemia nie jest wyjątkowa? Dla nas jak najbardziej, ale odkryto już pewne egzoplanety, które mogą bardzo przypominać nasz świat. Na razie są jednak poza naszym zasięgiem. Tymczasem okazuje się, że podobnych planet mogło być znacznie więcej, ale nie wszystkie z nich przetrwały wpływy pobliskich gwiazd.

Wiele gwiazd z pozostałościami planet podobnych do Ziemi

Naukowcy przeprowadzili ciekawe badanie, które skupiło się na metaliczności gwiazd. Stało się to możliwe z rozwojem technik pomiarów. Eksperyment wykazał rozbieżne wyniki. Część obiektów wykazało widoczne różnice i dlatego zaczęto szukać wyjaśnienia.

Według badaczy tego typu zanieczyszczenia mogą być spowodowane przez planety skaliste, które są bogate w metale. Pytanie tylko: jak takie pierwiastki trafiły do gwiazd? Było to prawdopodobnie spowodowane kataklizmami, do których doszło w tych układach w przeszłości.

Wizja artystyczna egzoplanety podobnej do Ziemi. NASA/JPL-Caltech materiały prasowe

Badania wykazały, że około 5-10 gwiazd podobnych do Słońca mogło mieć planetę tranzytową w pewnym stopniu podobną do Ziemi. Jednak naukowcy zwracają tutaj uwagę na duże niedoszacowanie, które wynika m.in. z okresowego występowania zanieczyszczeń. Dlatego badacze sugerują, że taki efekt może w rzeczywistości dotyczyć nawet około 30 proc. gwiazd, ale są to przypuszczenia.

Gwiazdy mogą niszczyć planety

Układy planetarne to miejsca, w których występują naprawdę przeróżne warunki. Nasz system jest względnie spokojny, ale kilka mld lat temu również był miejscem pełnym chaosu, gdzie wiele obiektów zderzało się ze sobą.

Wiele odkrytych dotychczas egzoplanet pokazuje nam, że są one bardzo silnie związane z własnymi gwiazdami i znajdują się bardzo blisko nich. Do tego stopnia, że jeden "rok" może tam być liczony zaledwie w godzinach. Pewne planety są jednak rozrywane i następnie wchłaniane przez obiekty podobne do Słońca.

To oznacza, że we wszechświecie mogło powstać wiele planet podobnych do Ziemi, ale nie wszystkie z nich przetrwały. Na szczęście taki los nie spotkał naszego świata, choć za kilka mld lat wewnętrzny Układ Słoneczny również czeka zagłada.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 88 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Geekweek na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Złe wieści o Ziemi. Kolejne lata będą kluczowe dla przyrody Polsat News