Kiedy najlepiej myć panele fotowoltaiczne?

Mycie paneli fotowoltaicznych należy przeprowadzić najlepiej dwa razy to roku. Pierwszy optymalny termin to wiosna. Jak łatwo się domyślić, chodzi o usunięcie zanieczyszczeń, które zebrały się w okresie zimowym. Mycie paneli fotowoltaicznych wiosną pozwoli pozbyć się pyłów, sadzy czy zacieków z topniejącego śniegu. Drugi idealny termin do zajęcia się stanem paneli to jesień. Czyszczenie paneli fotowoltaicznych w listopadzie oraz grudniu pozwoli usunąć opadłe liście i gałęzie, można też pozbyć się pyłów czy ptasich odchodów.

Panele fotowoltaiczne wymagają czyszczenia, w przeciwnym razie tracą wydajność. Jeżeli w naszych panelach zamontowane są diody bocznikujące, to nawet częściowe zabrudzenie prowadzi do spadku wydajności modułu. Niektóre z zanieczyszczeń mogą doprowadzić do uszkodzenia fotowoltaiki. Mowa tu na przykład o ptasich odchodach czy zalegającym mchu. Specjaliści ostrzegają również przed zjawiskiem odwrotnej polaryzacji. To polega na tym, że ogniwa zacienione pobierają energię z ogniw, które pracują pełną mocą. Mycie paneli fotowoltaicznych powinno więc na stałe zapisać się w kalendarzu domowych obowiązków.

Mycie fotowoltaiki. Robić to samodzielnie, czy zlecić firmie?

Jeżeli nie posiadamy odpowiedniego sprzętu czy środków, mycie paneli warto powierzyć firmie. Te korzystają z profesjonalnych zabezpieczeń do pracy na wysokościach, posiadają także odpowiedni sprzęt do mycia i czyszczenia paneli fotowoltaicznych. Zmniejsza się więc ryzyko, że popełnimy jakiś błąd. Firmy do mycia paneli fotowoltaicznych wykorzystują odpowiednio długie karbowane lance, pozwalające myć bez wchodzenia na dach. Lance są zakończone specjalnymi szczotkami przeznaczonymi do mycia wrażliwych na nacisk instalacji fotowoltaicznych.

Firmy korzystają najczęściej z wody demineralizowanej lub dopuszczonych przez producenta ogniw środków chemicznych. Przy myciu paneli fotowoltaicznych woda demineralizowana daje najlepsze rezultaty w najkrótszym czasie i jest dla nich całkowicie bezpieczna. Nieumiejętne mycie paneli lub stosowanie niewłaściwych narzędzi i środków myjących może skutkować uszkodzeniami, których nie da się usunąć w ramach umowy gwarancyjnej. Być może bardziej opłacalne i bezpieczne będzie skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy. Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek nieprawidłowości, całą odpowiedzialność poniesie wykonawca.

Czy wyłączać fotowoltaikę podczas mycia?

Mycie fotowoltaiki zawsze musi poprzedzić wyłączenie instalacji. Dzięki temu możemy uniknąć porażenia prądem. Co jeszcze istotne, mycie paneli fotowoltaicznych należy wykonywać podczas odpowiedniej pogody. Należy unikać mycia paneli w pełnym słońcu, a najlepsza pora to wczesny ranek lub późne popołudnie. Dzięki temu nie doprowadzimy do szoku termicznego i ryzyka uszkodzenia rozgrzanych paneli w kontakcie z zimną wodą.

Jak myć panele fotowoltaiczne?

Jeśli zamierzamy sami myć panele fotowoltaiczne, należ robić to wykorzystując miękką gąbkę lub przeznaczoną do czyszczenia instalacji szczotkę. Mycie paneli można przeprowadzić z pomocą wspomnianej wody demineralizowanej bądź deszczówki. Jeżeli tych nie ma w zasięgu, można wykorzystać mieszaninę niewielkiej ilości płynu do mycia szyb z octem winnym. Jeżeli moduły czyszczone są regularnie, nie musimy używać mydła. Panele fotowotaiczne należy myć bardzo delikatnie, by nie doszło do uszkodzeń. Co zrozumiałe, podczas czyszczenia nie należy wchodzić na moduły, które nie są przystosowanie do przenoszenia ciężrów.

Warto jednocześnie skupić się na tym, czego nie należy robić, aby nie uszkodzić wrażliwej powierzchni. Przede wszystkim wykluczone jest mycie paneli za pomocą silnych środków chemicznych. Ich działanie uszkodzi lub zarysuje szkło. Nie zaleca się także korzystania z myjek ciśnieniowych, które także mogą uszkodzić delikatną powierzchnię. Należy również unikać używania wody o ekstremalnych temperaturach, co może prowadzić do pęknięć szkła ogniw. Trzeba również zapomnieć o wodzie z kranu. Z tej wytrąca się kamień i pokrywa powierzchnię paneli, co obniża wydajność instalacji.

Ile kosztuje mycie fotowoltaiki?

Koszt mycia fotowoltaiki zależy od kilku czynników. Przede wszystkim to powierzchnia czyszczonych instalacji, mierzona w metrach kwadratowych. Można również rozliczyć się z firmą uwzględniając liczbę modułów. To, ile kosztuje mycie fotowoltaiki, zależy również od dostępu do paneli. Im bardziej skomplikowane lub wymagające użycia specjalistycznego sprzętu, tym droższe. Cenę może kształtować także stopień zanieczyszczenia.

Ile kosztuje mycie fotowoltaiki? Średnia cena mycia paneli w przeliczeniu na metr kwadratowy waha się od 10 do 20 zł. W praktyce za jedną wizytę zapłacimy od 100 do 200 zł. Niektóre firmy oferują także abonamentowe pakiety serwisowe, obejmujące regularne mycie paneli w niższej cenie. Wydane pieniądze na czyszczenie fotowoltaiki szybko się jednak zwracają przez zwiększoną produkcję energii i dłuższą żywotność instalacji. Czyste panele mogą produkować nawet o 20 procent więcej energii, co przekłada się na wyższe oszczędności na rachunkach za prąd.

