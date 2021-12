Huawei jeszcze nie tak dawno był jednym z największych producentów smartfonów na rynku. Ich flagowce były obowiązkową pozycją na globalnym świecie. Niestety, od jakiegoś czasu chińskiemu przedsiębiorstwu wiedzie się o wiele gorzej. Ich flagowce z serii P50 zostały zaprezentowane 12 sierpnia, lecz do tej pory nie opuściły Państwa Środka. Teraz w końcu ma się to zmienić.

Raport Huawei Central wskazuje na to, że P50 Pro ukaże się na rynku globalnym. Dla wszystkich, którzy ostrzyli sobie ząbki na HarmonyOS 2 mam złą wiadomość. P50 Pro będzie korzystać z nakładki EMUI 12. Oznacza to, że autorskie oprogramowanie Huaweia nadal nie pojawi się na smartfonie poza chińskimi granicami. Jednak z raportu wynika, że EMUI 12 korzysta z tego samego interfejsu, co HarmonyOS 2. Niektóre z funkcji również zostały zaadaptowane, więc właściwie użytkownicy niewiele tracą.

Reklama

P50 Pro jest zaopatrzone w 6,6 calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2700×1228 i wsparciem dla odświeżania ekranu z częstotliwością 120 Hz. Urządzenie wykorzystuje procesor Kirin 9000, lecz możliwe, że wersja na globalny rynek będzie działać na chipsecie Qualcomm Snapdragon 888. Urządzenie zasilane jest baterią o pojemności 4360 mAh, którą można naładować z maksymalną mocą 66 W. Cena Huaweia P50 Pro najprawdopodobniej znajdzie się w przedziale od 3800 zł do 4500 zł.