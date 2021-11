Huawei stroi sobie żarty na Twitterze z zakazu sprzedaży swoich urządzeń w USA

Już od ponad dwóch lat Huawei znajduje się na amerykańskiej “entity list". Oznacza to, że żadne przedsiębiorstwo ze Stanów Zjednoczonych nie może nawiązać współpracy z chińskim producentem smartfonów. W związku z tym Huawei nie może sprzedawać swoich urządzeń w USA. Co więcej, umieszczenie producenta na czarnej liście sprawiło, że nie może on implementować do swoich smartfonów i tabletów usług Google, które są bardzo cenione przez konsumentów. To wpłynęło znacząco na sprzedaż urządzeń Huaweia.

Reklama

Pomimo kiepskiej sytuacji, w jakiej znalazło się chińskie przedsiębiorstwo, Huawei nadal potrafi żartować. Profil HuaweiUSA umieścił wiadomość na Twitterze z informacją o zniżce 100 proc. na Black Friday na wszystkie swoje urządzenia sprzedawane w Stanach Zjednoczonych. Żart polegał na tym, że przedsiębiorstwo nie może sprzedawać tam swoich smartfonów. Huawei szybko wyjaśnił żart, a użytkownicy Twittera docenili poczucie humoru osób zarządzających profilem.

Huawei rozegrał to niezwykle sprytnie. Firma przypomniała konsumentom o swoim istnieniu i jednocześnie wyraziła chęć powrotu na amerykański rynek za sprawą hasztaga “ReadyWhenYouAre".

Początkowo zarząd Huaweia twierdził, że trafienie na “entity list" nie wpłynie znacząco na ich funkcjonowanie i sprzedaż. Czas pokazał, że brak usług Google dotkliwie uderzył w firmę. Nic zatem dziwnego, że chcieliby wrócić do sytuacji sprzed maja 2019 roku.