iOS 15.1 już jest. Aktualizacja wprowadza ważne funkcje w iPhone 13

W zeszłym miesiącu została zaprezentowana najnowsza linia iPhone’ów. Kilka dni później Apple udostępniło aktualizację systemu iOS. Nowe oprogramowanie nie zostało zbyt ochoczo przyjęte przez fanów. W dwa dni po premierze, zaledwie 8,5 proc. użytkowników iPhone’ów zdecydowało się pobrać aktualizację. Złożyło się na to kilka czynników, lecz najbardziej fanów odstraszyła mnogość błędów. Nie pojawiła się też najbardziej wyczekiwana funkcja SharePlay.

Ponad miesiąc po premierze najnowszego oprogramowania Apple, została udostępniona aktualizacja iOS 15.1. Można powiedzieć, że wprowadza ona funkcje, które powinny być od premiery systemu operacyjnego. Nareszcie użytkownicy iPhone’ów będą mogli oglądać filmy i słuchać muzyki wraz ze znajomymi dzięki SharePlay. Nowa funkcja rozbudowuje FaceTime o możliwość wspólnego przeglądania treści na odległość wraz ze przyjaciółmi. Dzięki temu wspólny seans będzie jeszcze prostszy.

iPhone SharePlay - z jakimi platformami będzie kompatybilne?

SharePlay w iPhone’ach jest wspierane przez większość najważniejszych platform streamingowych. Wśród nich znajdują się:

Apple Music

Apple TV+

Apple Fitness +

HBO Max

Disney+

Hulu

MasterClass

Paramount+

ESPN+

PlutoTV

SoundCloud

TikTok

Twitch

Apple obiecuje, że ilość platform kompatybilnych z SharePlay będzie stale się zwiększać. Funkcja dostępna jest nie tylko na iPhone’ach, lecz również na iPadach, Macach i Apple TV.

ProRes - nowa jakość filmów nagrywanych przez iPhone'a

Podczas wrześniowej konferencji Apple usłyszeliśmy, że iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max będą wspierały funkcję ProRes. Czas mijał, a wspomnianego narzędzia nadal było próżno szukać na najnowszych smartfonach Apple. Wraz z pojawieniem się iOSa 15.1, ProRes w końcu jest dostępne. Pogłoski o pojawieniu się funkcji przekazywane były na długo przed premierą urządzeń. Wtedy nie było jasne, w jaki sposób ProRes ma zwiększać jakość nagrań wideo. Okazuje się, że narzędzie będzie wykorzystywać kodek, używany w kinematografii, którego format jest wspierany przez większość narzędzi do edycji. W ten sposób użytkownicy iPhone’ów będą mogli nagrywać w najwyższej możliwej jakości z uwzględnieniem późniejszej postprodukcji.

Szczepienie na Covid-19 w portfelu Apple

Aktualizacja iOS 15.1 wprowadzi również możliwość dodania karty szczepień przeciw COVID-19 do portfela Apple. W ten sposób użytkownicy będą mieli szybki dostęp do niej nawet z poziomu Apple Watcha.

Najnowsza aktualizacja to nie tylko nowe funkcje, lecz również okazja do naprawy błędów. iOS 15 od premiery razi użytkowników mnogością usterek. Apple wykorzystało aktualizację 15.1 do naprawy części z nich. Od teraz urządzenie nie będzie błędnie informować o zapełnionej pamięci podczas importowania zdjęć. Odtwarzanie audio nie zostanie przerwane po blokadzie klawiatury. Aplikacja pogody w końcu będzie poprawnie wyświetlać aktualną temperaturę. Została wprowadzona również poprawka do algorytmu zarządzającego zużyciem baterii w iPhonie 12.

