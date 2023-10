iOS 17.0.3 to kolejna łatka dla iPhone'ów. Nie tylko dla modeli 15 Pro

Niedługo po premierze smartfonów iPhone 15 Pro okazało się, że nowe telefony mają problem z nadmiernym nagrzewaniem się. Apple wyjaśniło wcześniej, że przyczyna nie jest natury sprzętowej i leży w oprogramowaniu z września, gdzie doszukano się błędu. Aktualizacja iOS 17.0.3 udostępniona w środowy wieczór usuwa błąd.

Aktualizacja iOS 17.0.3 nie tylko dla iPhone'ów 15 Pro

Apple w oficjalnym wykazie zmian dla iOS 17.0.3 wspomina o rozwiązaniu problemu z nagrzewającymi się smartfonami iPhone 15 Pro. Tu warto dodać, że patch nie powoduje throttlingu chipu A17 Pro i ten nadal pracuje z pełną parą. W rzeczywistości nowe uaktualnienie wprowadza również inne poprawki błędów, w tym związanych z zabezpieczeniami.

Zdjęcie Aktualizacja iOS 17.0.3 rozwiązuje różne problemy / Dawid Długosz / INTERIA.PL

Aktualizacja iOS 17.0.3 rozwiązuje też dwa poważne błędy związane z bezpieczeństwem, o czym czytamy na stronie Apple. Pierwsza luka związana jest z kernelem, a druga dotyczy WebRTC. Obie dziury załatano i warto dodać, że doszukano się eksploitów, które mogły zostać użyte do obejścia zabezpieczeń. Te same patche zaszyto w iPadOS 17.0.3, który Apple udostępniło w tym samym czasie właścicielom iPadów.

Na tym nie koniec, bo iOS 17.0.3 rozwiązuje też kilka błędów powiązanych z Apple Business Eseentials. Na stronie producenta wspomina się o:

Rozwiązano problem uniemożliwiający użytkownikom Apple Business Essentials dokończenie konfiguracji po aktualizacji do iOS 17.

Urządzenia z systemem iOS 17 nie przestają już odpowiadać po dołączeniu do zarządzanej sieci Wi-Fi.

Aplikacja Kalendarz nie będzie już ponownie wysyłać zaproszeń do wszystkich uczestników po zaakceptowaniu lub odrzuceniu zaproszenia na wydarzenie Exchange.

Apple kończy z downgradem do iOS 16

Warto na koniec wspomnieć, że wraz z aktualizacją iOS 17.0.3 Apple uniemożliwiło właścicielom iPhone'ów proces dowgrade'u do iOS 16. Od teraz ostatnią podpisywaną wersją systemu jest wydanie z numerkiem 17.0.2 i nie ma już możliwości cofnięcia się do edycji 16.6.x, co warto mieć na uwadze. W drodze jest już kolejne większe uaktualnienie z numerkiem 17.1, które obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.