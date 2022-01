Trzeba to powiedzieć wprost. Flagowe urządzenia z najnowszych serii iPhone’ów nie należą do tanich smartfonów. W o wiele niższej cenie można dostać świetny smartfon z Androidem, który z pewnością zaspokoi potrzeby większości konsumentów. Jednak ceny nowych iPhone’w są niczym w porównaniu do tego, ile rosyjska firma Caviar liczy sobie za swoje personalizowane modele.

Marka luksusowych gadżetów Caviar znana jest z tego, że ulepsza iPhone’y o niecodzienny design i funkcje. Tym razem firma zaprezentowała iPhone’a 13 Pro i 13 Pro Max z wygrawerowanym na tyle, złotym kodem QR. Przedsiębiorstwo daje możliwość personalizacji odnośnika, które będzie mógł prowadzić do np. wizytówki lub Unijnego Certyfikatu Covid. To wygodna forma prezentowania swoich dokumentów.

Jak zwykle, przedsiębiorstwo liczy sobie niemało za swoje produkty. Kolekcja Digital Signature jest dostępna w trzech wariantach. Najtańsza wersja o nazwie "Black Card" jest z tyłu pokryta satyną z tytanowym wykończeniem. Oczywiście na środku jest wygrawerowany złoty kod QR. Samo złoto jest 18. karatowe. W tej wersji cena urządzenia rozpoczyna się od 6220 dolarów (24800 zł).

Drugi wariant jest tylko nieznacznie droższy. Dodatkową cenę stanowi laserowy, złoty grawer na powierzchni tytanowej powłoki. "QR Matrix" można dostać już od 6370 dolarów (25400 zł). Najbardziej prestiżowym modelem jest "Golden Card". W tej wersji urządzenie jest niemal w całości pokryte złotem. Jego cena może zwalić z nóg, bo zaczyna się od 35370 dolarów (ponad 140 tysięcy złotych).

Firma specjalizuje się w przerabianiu najnowszych iPhone’ów w jeszcze droższe urządzenia. Wcześniej Caviar zaprezentował serię Stealth 2.0. Wtedy urządzenie zostało wzbogacone o powłokę BR-2, którą stworzyło NPO TCIT- marka zaangażowana w produkcję opancerzonych pojazdów i helikopterów bojowych. W ten sposób udało uzyskać się iPhone’a, który był w stanie zatrzymać pocisk z pistoletu.

Jeszcze wcześniej pojawiła się kolekcja "Tera" zawierająca egzemplarze z fragmentem zęba dinozaura sprzed 80 milionów lat. Ekskluzywna oferta obejmowała również smartfon, do którego ozdobienia użyto 1024 diamenty. W skład kolekcji wchodził również wzór wykorzystujący 128 rubinów.