iPhone ma już 15 lat

Oglądając premiery najnowszych smartfonów nie mogę pozbyć się odczucia, że są one prezentowane w sposób sztuczny, bez żadnych emocji. Przedstawiciele firm mało przekonująco zachwycają się innowacjami, które nierzadko okazują się nie być wcale niczym nowym. I wtedy wracam sobie pamięcią do początku 2007 roku. Na scenę wchodzi Steve Jobs w jeansach i czarnej bluzie, zabawia publiczność, nawiązuje z nimi kontakt, rzuca żartami i jednocześnie pokazuje jedno z najbardziej rewolucyjnych urządzeń tamtej dekady.

iPhone - co takiego w sobie miał?

Do momentu premiery iPhone’a, wszystkie telefony komórkowe korzystały z klawiatury klawiszowej. Prostsze urządzenia miały wbudowane numeryczną, a bardziej zaawansowane oferowały QWERTY. Apple zrezygnowało całkowicie z klawiszy i oddało konsumentom do użytku wielki, jak na ówczesne standardy, ekran. I nie chodzi tu o samą obecność dotyku, bo ta pojawiała się już wcześniej. Apple pozwoliło na korzystanie z klawiatury ekranowej. Steve Jobs podczas prezentacji pokazał głównych konkurentów nowego iPhone’a: Moto Q, Nokię E62, BlackBerry i Palm Treo. Wszystkie te urządzenia posiadały klawiaturę klawiszową.

Ekran dotykowy Apple był bardzo zaawansowany jak na ówczesne czasy. Urządzenie rozpoznawało i ignorowało przypadkowe kliknięcia. iPhone został również zaopatrzony w czujnik zbliżeniowy, który automatycznie wyłączał dotyk w telefonie, gdy przystawialiśmy urządzenie do ucha. Nie można oczywiście zapomnieć o funkcji multitouch. Gdy chcesz coś przybliżyć na smartfonie to szczypiesz ekran dwoma palcami, mam rację? Rozwiązanie to jest niesamowicie wygodne i możliwie właśnie dzięki funkcji multitouch zaprezentowanej przez Apple.

Gromkimi brawami uczestnicy prezentacji nagrodzili moment, w którym Steve Jobs zamaszyście przesunął palcem po ekranie iPhone,a a przewijanie nie zakończyło się, gdy jego palec stracił kontakt z wyświetlaczem. Możliwość rozpędzenia listy również zawdzięczamy pierwszemu iPhone’owi. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło również akcelerometru, który umożliwiał obrót obrazu wraz z ruchem smartfona.

Pierwszy iPhone nie był idealny

Pierwszemu smartfonowi Apple daleko było do ideału. Pomimo wielu nowości wprowadzonych przez giganta z Cupertino, iPhone w niektórych kwestiach pozostawał daleko za konkurencją. Urządzenie nie posiadało nawigacji GPS. Nie obsługiwało również sieci 3G, mimo że było to już standardem w najnowszych urządzeniach. Zabrakło też przedniej kamery, a tylna pozostawiała wiele do życzenia. Apple nie zaoferowało możliwości rozbudowy pamięci wbudowanej smartfona o kartę pamięci, czego zresztą trzyma się do dziś.

Choć iPhone został zaprezentowany 9 stycznia 2007 roku, do sprzedaży trafił dopiero pół roku później. W Polsce dostępna była dopiero druga wersja urządzenia. iPhone 3G pojawił się u nas dopiero 22 sierpnia 2008 roku.