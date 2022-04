Under Screen Camera (USC), Under Display Camera (UDC) - każdy twórca smartfonów inaczej to nazywa, by nadać unikatowości swojej technologii, lecz w gruncie rzeczy wszyscy pracują nad tym samym rozwiązaniem, czyli osadzeniem przedniego aparatu w smartfonach pod ekranem urządzenia.

Nasuwa się naturalne pytanie: "a na co to komu? A komu to potrzebne?". Otóż producenci smartfonów już od lat dążą do tego, by oddać użytkownikom jak największą część ekranu do dyspozycji. Dlatego też w ostatnich latach zmniejszyły się ramki okalające wyświetlacz oraz eksperymentowano z zaokrąglonymi ekranami. Można również zauważyć, że niegdyś popularne wyspy i notche powoli odchodzą już do lamusa. Niektóre firmy już właściwie wypuściły smartfony z technologią USC, lecz nadal jest im daleko do ideału.

Apple również pracuje nad osadzeniem przedniego aparatu pod ekranem. Wszystko wskazuje na to, że gigant z Cupertino ponownie może przyjść spóźniony na imprezę. Według analityka Ming-Chi Kuo technologia UDC pojawi się w iPhone’ach, lecz nie wcześniej niż w 2024 roku. Oznaczałoby, że pierwszym iPhonem z aparatem pod ekranem będzie dopiero iPhone 16 Pro.

Kuo przedstawił swoją prognozę w kilku tweetach, odwołując się do komentarzy, które wygłosił w zeszłym miesiącu. Wtedy mówił, że Apple prawdopodobnie nie wyda żadnych nowych iPhone'ów z czytnikami linii papilarnych w ciągu najbliższych dwóch lat. (Analityk wcześniej przewidywał, że iPhone z czytnikiem może zostać wypuszczony już w 2023 roku). Zdaniem Kuo potrzeba implementacji czytnika linii papilarnych była powodowana nieprawidłowym działaniem Face ID podczas noszenia masek. W międzyczasie Apple dodało funkcję odblokowywania ekranu w maseczce i działa to bardzo sprawnie, więc dodanie czytników nie jest już tak naglącym problemem.