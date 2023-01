Jak wyczyścić słuchawki douszne i dbać o nie każdego dnia?

Spis treści: 01 Dlaczego słuchawki douszne warto czyścić i właściwie dbać o nie każdego dnia?

02 Dlaczego warto regularnie czyścić słuchawki douszne?

03 Jak czyścić słuchawki douszne, aby ich przez przypadek nie zepsuć?

Dlaczego słuchawki douszne warto czyścić i właściwie dbać o nie każdego dnia?

Słuchawki ulegają zabrudzeniom niezależnie od tego, czy są używane codziennie, czy sięga po nie jedynie okazjonalnie. Gdy użytkownik zapomni schować je do stacji ładującej i odłoży np. na półkę, osadzi się na nich kurz.

Słuchawki douszne należy tym częściej czyścić, im częściej się z nich korzysta. Gromadzi się w nich woskowina z ucha, a gdy luzem znajdą się w kieszeni lub torebce, mogą się do nich dostać inne zanieczyszczenia, np. drobne okruszki.

Szczegółowa instrukcja czyszczenia przeważnie jest zamieszczona w instrukcji dołączonej do urządzenia.

Reklama

Dlaczego warto regularnie czyścić słuchawki douszne?

Powodów jest kilka. Dokładne usuwanie brudu pozwala zachować higienę, utrzymać estetyczny wygląd urządzenia, a także korzystnie wpływa na jakość dźwięku.

Podczas czyszczenia unikaj bieżącej wody i alkoholu - słuchawki douszne tego nie lubią.

Niewłaściwe czyszczenie słuchawek bezprzewodowych może skutkować ich trwałym uszkodzeniem. Nawet jeśli ulegną silnemu zabrudzeniu, pod żadnym pozorem nie można ich myć pod bieżącą wodą - słuchawki douszne tego nie lubią.

Nawet jeśli uda się je wyczyścić w ten sposób, to prawdopodobnie ulegną zalaniu i już się ponownie nie włączą. Pod wodą można umyć same gumowe końcówki.

Słuchawki bezprzewodowe z wkładką douszną nie lubią nie tylko mycia pod bieżącą wodą, lecz także czyszczenia przy pomocy alkoholu - może on uszkodzić urządzenie. Alkoholem nie powinno się także usuwać brudu z wkładek dousznych z uwagi na możliwość wystąpienia podrażnień.

W trosce o prawidłowe działanie słuchawek bezprzewodowych nie można ich również suszyć suszarką do włosów.

Niewłaściwe czyszczenie słuchawek dousznych skraca ich żywotność, a przez to przyczynia się do wytwarzania elektrośmieci.

Jak czyścić słuchawki douszne, aby ich przez przypadek nie zepsuć?

Do czyszczenia słuchawek bezprzewodowych dousznych warto wykorzystać miękki materiał. Doskonale sprawdzi się np. ściereczka z mikrofibry. Sucha ściereczka może nie usunąć wszystkich zanieczyszczeń. Aby dokładnie wyczyścić słuchawki douszne, materiał należy delikatnie zwilżyć wodą.

Jak czyścić słuchawki douszne?

Należy ściągnąć ze słuchawki gumową końcówkę - obie części czyści się oddzielnie. Trzymając w jednej ręce słuchawkę bezprzewodową z wkładką douszną, drugą ręką odwraca się gumową końcówkę i delikatnie się ją ściąga. Wkładka douszna powinna bez problemu oddzielić się od słuchawki. Tę samą czynność trzeba powtórzyć z drugą słuchawką. Gumową, wymienną końcówkę douszną można wymyć pod wodą lub przetrzeć ściereczką nasączoną cieczą bez alkoholu (może to być roztwór mydła). Słuchawkę douszną należy dokładnie przetrzeć wilgotną ściereczką z mikrofibry, starannie usuwając wszelkie zanieczyszczenia. Zanim wymienna końcówka zostanie założona z powrotem na słuchawkę, musi całkowicie wyschnąć. Dokładnie wysuszone muszą zostać także słuchawki, zanim ponownie znajdą się w stacji ładującej.

Brud z trudno dostępnych miejsc takich jak np. mikrofon lub otwór emisji dźwięku można usunąć z pomocą patyczka z ostrą końcówką. Regularnie warto czyścić nie tylko same słuchawki douszne, lecz także stację ładującą.