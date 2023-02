Jaki smartfon do 1000 zł warto kupić? Najlepsze telefony w 2023 roku

Spis treści: 01 Telefon budżetowy do 1000 zł. Na co zwracać uwagę?

02 Jaki smartfon do 1000 zł warto wybrać?

03 Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Smartfon do 1000 zł

04 Motorola Moto G52. Smartfon do 1000 zł

05 Xiaomi Redmi Note 11. Smartfon do 1000 zł

06 Realme 8. Smartfon do 1000 zł

07 Samsung Galaxy A13 5G. Smartfon do 1000 zł

Każdy oczekuje od nowego telefonu nieco innych cech. Jednym zależy na dobrym aparacie, innym na długo trzymającej baterii. Jeszcze dla innych najważniejsze będzie to, by smartfon obsługiwał sieć 5G.

Istnieje jednak zestaw uniwersalnych parametrów, na które zawsze warto zwrócić uwagę przed zakupem smartfona do 1000 zł:

Pamięć RAM. Im większa, tym telefon ma szansę działać płynniej i sprawniej. W tym przedziale cenowym najczęściej spotyka się 4 lub 6 GB RAM.

Im większa, tym telefon ma szansę działać płynniej i sprawniej. W tym przedziale cenowym najczęściej spotyka się 4 lub 6 GB RAM. Aparat. Telefon do 1000 zł może być wyposażony w bardzo dobry aparat z obiektywem standardowym i szerokokątnym. W głównych kamerach takich smartfonów najczęściej znajduje się matryca o rozdzielczości 50 lub 64 Mpix.

Telefon do 1000 zł może być wyposażony w bardzo dobry aparat z obiektywem standardowym i szerokokątnym. W głównych kamerach takich smartfonów najczęściej znajduje się matryca o rozdzielczości 50 lub 64 Mpix. Bateria. Warto wybrać model o pojemności baterii min. 5000 mAh.

Warto wybrać model o pojemności baterii min. 5000 mAh. Procesor. W smartfonach do 1000 zł standardem są już procesory ośmiordzeniowe.

W smartfonach do 1000 zł standardem są już procesory ośmiordzeniowe. Ekran. Najczęściej spotykane w tym przedziale cenowym są panele IPS, ale zdarzają się też modele z ekranem AMOLED.

Xiaomi Poco M4 Pro to telefon, który spodoba się osobom szukającym urządzenia o nietypowym designie i kolorystce. Urządzenie jest wyposażone w solidną baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 33 W.

Ten smartfon będzie też dobrym wyborem dla osób, które często używają telefonu do gier - procesor MediaTek Dimensity 810 umożliwia płynne przeprowadzanie wielu rozgrywek. Urządzenie - dzięki podwójnemu aparatowi 50 Mpix + 8 Mpix - robi również estetyczne zdjęcia o w pełni zadowalającej jakości.

Całość jest zamknięta w obudowie odpornej na zachlapanie. Regularna cena Xiaomi Poco M4 Pro jest nieco wyższa niż 1000 zł, ale często zdarzają się promocje, dzięki którym można kupić go taniej.

Zdjęcie POCO M4 Pro 5G.

Motorola Moto G52 spodoba się tym, którym zależy na płynnej konsumpcji treści i korzystaniu ze smartfona w celach rozrywkowych. Ten model wyposażono w duży ekran 6,6 cala z wyświetlaczem POLED o wysokiej częstotliwości odświeżania. Telefon ma też dobrej jakości głośniki stereo, pojemną baterię 5000 mAh oraz wydajny procesor Snapdragon.

Główny aparat w tym modelu to solidne 50 Mpix z przysłoną f/1.8. Na froncie urządzenia producent umieścił aparat do selfie z pojedynczą matrycą 16 Mpix.

Model został również wyposażony w hydrofobową powłokę chroniącą przed drobnymi zachlapaniami oraz w funkcję ochrony wzroku.

Zdjęcie Motorola G52

Kolejny model od Xiaomi to uniwersalne urządzenie z bardzo przyzwoitymi parametrami. Producent wyposażył go w 4 GB RAM oraz 64 GB pamięci wbudowanej - ten smartfon jest dostępny też w innych, bardziej rozbudowanych wariantach, ich ceny są już jednak nieco wyższe.

Na uwagę zasługuje tu solidny procesor Snapdragon 680. Tak jak i pozostałe modele w rankingu, również Xiaomi Redmi Note 11 pozwala robić dobrej jakości zdjęcia i filmy. Model wyposażono też w baterię o pojemności 5000 mAh oraz spory 6,43-calowy ekran o rozdzielczości 2400×1080.

Zdjęcie Redmi Note 11.

Realme 8 w konfiguracji 6/128 GB to smartfon w bardzo dobrej cenie, cechujący się świetnymi parametrami. Producent oferuje tu aż 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej, które pomieszczą mnóstwo zdjęć, aplikacji czy filmów.

Wyróżnikiem tego modelu jest również rzadko spotykany w tym przedziale cenowym ekran AMOLED. Realme 8 jest też wyposażony w poczwórny aparat, model NFC do płatności zbliżeniowych, akumulator o pojemności 5000 mAh oraz gamingowy procesor Helio G95.

Zdjęcie realme 8 5G

Samsung Galaxy to jeden z najbardziej podstawowych modeli z tej serii Samsunga, ale mimo to warto zwrócić na niego uwagę, szukając smartfona do 1000 zł.

Ten smartfon jest wyposażony w duży, 6,6-calowy ekran chroniony wzmocnionym szkłem Gorilla Glass 5. Na uwagę zasługuje również aparat. Główna kamera (50 Mpix) jest wspierana przez obiektyw szerokokątny o polu widzenia 123° oraz dwa dodatkowe obiektywy.

Model obsługuje 5G. Został wzbogacony o czytnik linii papilarnych wbudowany w przycisk zasilania.

Zdjęcie Samsung A13.