Spis treści: 01 Realme 8i do robienia zdjęć

02 Vivo Y21 5G z dobrymi aparatami z przodu i z tyłu

03 Xiaomi Redmi Note 10 Pro poradzi sobie ze zdjęciami nocnymi

04 Samsung Galaxy A53 5G ma sporo aparatów. Jakie robi zdjęcia?

05 iPhone SE (3. generacji) ma przyzwoite aparaty

Jeden aparat, dwa, a może trzy czy cztery? Producenci telefonów co roku prześcigają się, kto ile obiektywów umieści na swoim urządzeniu.

Czy to w ogóle ma sens? Jasne, bo potencjalnie dają nowe możliwości, ale niestety z każdym kolejnym obiektywem może też rosnąć cena takich telefonów.

Często wystarczy po prostu jeden aparat, a czasem nawet cztery nie windują ceny - jak to mówią: to zależy. I to zaleta, bo nie każdy ma przecież ochotę albo zasoby na to, aby wydawać na smartfona po kilka tysięcy albo zastanawiać się, którego z obiektywów użyć. Przedstawiamy 5 telefonów ze średniej półki, nad którymi warto się zastanowić, chcąc wybrać w miarę tani telefon z dobrym aparatem.

Realme 8i do robienia zdjęć

To najtańszy z proponowanych telefonów - znajdziecie go w cenie do 1000 zł. Jest jednak nadal funkcjonalny i ma trzy obiektywy przyzwoitej jakości: 5 MP z przesłoną f/1,8 oraz dwa 2 MP - makro f/2.4 i z czujnikiem głębi f/2.4. Przedni obiektyw ma za to aż 16 MP, ale przesłonę f/2.05.

Nakręcimy nim film FullHD 1080p, również w trybie slow motion, ale tu różni się już liczba klatek na sekundę (z 60 kl./s wzrośnie do 120).

Dodatkowe zalety: cena, bateria 5000 mAh, procesor MediaTek Helio G96 z ośmioma rdzeniami, częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz.

Wady: wyświetlacz LCD, brak 5G.

Vivo Y21 5G z dobrymi aparatami z przodu i z tyłu

W Vivo Y21 z tyłu telefonu umieszczono trzy aparaty - pierwszy ma 64 MP i przesłonę f/1.8, drugi, szerokokątny 8 MP, a trzeci - supermakro - 2 MP. Wszystkie te aparaty obsługują automatyczne ustawianie ostrości, HDR, tryb nocny, stabilizację obrazu i zoom cyfrowy. Telefonem nakręcimy filmy w 4K ze stabilizacją optyczną, nawet z wykorzystaniem przedniej kamery.

A skoro o nim mowa, to przedni aparat ma 44 MP z przesłoną f/2,0 i również obsługuje zoom cyfrowy.

Dodatkowe zalety: 6,44" wyświetlacz AMOLED, 8 GB RAM-u, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U, 5G, czytnik linii papilarnych, podwójny slot na kartę SIM, szybkie ładowanie, cena.

Wady: bateria nie działa tak długo, jak można by oczekiwać.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro poradzi sobie ze zdjęciami nocnymi

U kandydata od Xiaomi znajdziemy już poczwórny aparat, wyposażony w technologię Dual Native ISO, która pomaga w rejestrowaniu szczegółowych, jasnych i atrakcyjnych kolorystycznie zdjęć. Również nocą zrobimy nim całkiem w porządku foty. Z tyłu telefonu mamy obiektywy: główny szerokokątny 108 MP, ultraszerokokątny 8 MP z przesłoną f/2.2, makro 5 MP z f/2.4 oraz 2 MB sensor głębi obrazu. Na przodzie znajduje się aparat 16 MP z przesłoną f/2.45. Tym telefonem nakręcimy także wideo w UHD 4K.

Dodatkowe zalety: cena, 6GB RAM-u, procesor Qualcomm Snapdragon 732G, wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67", odświeżanie 120Hz.

Wady: brak 5G oraz czytnika linii papilarnych w ekranie (jest za to w przycisku bocznym).

Samsung Galaxy A53 5G ma sporo aparatów. Jakie robi zdjęcia?

Zdjęcie Na tej liście nie może zabraknąć Samsunga / Unsplash

W tym Samsungu mamy aż cztery obiektywy z tyłu telefonu i jeden przedni. Na pleckach znajdziemy: obiektyw 64 MP z przesłoną f/1.8, ultraszerokokątny 12 MP f/2.2, makro 5MP f/2.4 oraz 5MB f/2.4 głębi ostrości z funkcją Live Focus. Tylna kamera poradzi sobie z 10-krotnym zoomem cyfrowym. Nagramy nią wideo w UHD 4K oraz zwolnionym tempie. Przednia kamera ma natomiast 32 MP.

Dodatkowe zalety: 6 GB RAM-u, procesor Samsung Exynos 1280, obsługa 5G, wodoszczelność, wyświetlacz Super AMOLED 6,5".

Wady: niektórzy użytkownicy skarżą się na zacinanie.

iPhone SE (3. generacji) ma przyzwoite aparaty

Telefon jest już nieco droższy niż jego poprzednicy, ale to może się opłacać. Posiada jeden szerokokątny obiektyw 12 MP z przesłoną f/1,8 i maksymalnym pięciokrotnym zoomem cyfrowym. Dodatkowo do dyspozycji mamy optyczną stabilizację obrazu, flash true tone, tryb portretowy z zaawansowanym efektem bokeh oraz funkcją kontroli głębi ostrości, oświetlenie portretowe z sześcioma efektami, style fotograficzne i inteligentny HDR nowej generacji.

Mamy też aparat przedni 12 MP TrueDepth, przesłoną f/2,2, flashem retina, inteligentnym HDR-em nowej generacji, a także tym samym trybem portretowym, stylami fotograficznymi i efektami oświetleniowymi co tylni.

Telefonem nagramy film w 4K z częstotliwością 24, 25 lub 60 kl./s. Również podczas tworzenia wideo będziemy mieli optyczną stabilizację obrazu, możliwość stworzenia filmu poklatkowego albo nagrywanie stereo, w zwolnionym tempie (tu już w jakości 1080p z częstotliwością 120 lub 240 kl./s)

Dodatkowe zalety: czip A15 Bionic, 4,7" wyświetlacz Retina, 5G, wodoodporność, Touch ID.

Wady: dość spore ramki, cena.