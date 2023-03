Jeszcze chwila. Aktualizacja bezpieczeństwa pojawi się wkrótce w Samsungach

Mobile

W ubiegłym tygodniu specjaliści od bezpieczeństwa w Google poinformowali o dość sporych problemach niektórych smartfonów wyposażonych w procesory Exynos. Mają one być narażone na ataki hakerskie, do przeprowadzenia których potrzebny jest niemal wyłącznie numer telefonu. Jak informowało Google Project Zero, luka w zabezpieczeniach umożliwia zdalne przejęcie kontroli nad urządzeniem. Na całkowite rozwiązanie problemów będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać.

