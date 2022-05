Testy AOC AGON PD27 – ten monitor to potwór zaprojektowany przez Porsche [TEST]

Przez świat smartfonów w ciągu ostatnich lat przeszła dziwna sinusoida. Od wielkich niczym cegły telefonów komórkowych przeszliśmy do coraz mniejszych smartfonów, by znów zaczęły pojawiać się gigantyczne urządzenia mobilne. Większość smartfonów jest aktualnie w rozmiarze 6,5-6,7 cala. Ciężko jest znaleźć smartfon do 6 cali, lecz nie jest to niemożliwe.

Król małych smartfonów - Apple

W przypadku małych smartfonów do 6 cali nie można pominąć Apple. Gigant z Cupertino nie tylko oferuje kompaktowy rozmiar swoich flagowców, lecz również zapewnia wydajność porównywalną z ich większymi egzemplarzami. Apple iPhone 12 mini jest idealną propozycją dla osób, które potrzebują mniejszego smartfona, lecz nie kosztem jego wydajności. Dodatkowym plusem jest uwielbiany przez wielu konsumentów system iOS. Jego wielkość do zaledwie 5,4 cala.

Apple iPhone 13 mini - ostatni mały smartfon Apple?

Apple iPhone 13 mini jest niesamowicie atrakcyjnym modelem wśród smartfonów do 6 cali, gdyż jest najprawdopodobniej ostatnim urządzeniem w tym rozmiarze, jakie wyprodukuje Apple. Firma zawiedziona kiepską sprzedażą mniejszych urządzeń może zrezygnować z produkcji smartfonów poniżej 6 cali. Urządzenie zostało zaopatrzone w najwydajniejszy chipset na rynku A15. Dodatkowo oferuje możliwość zrobienia nieziemskich fotografii.

Asus Zenfone 8 - smartfon idealny wśród małych urządzeń?

Asus przygotował godnego konkurenta dla urządzeń Apple w kategorii smartfonów o mniejszych rozmiarach. Zenfone 8 ma przekątną ekranu o rozmiarze 5,92 cala. Urządzenie zostało wypuszczone w dwóch wariantach - 8GB/128GB i 12GB/256GB. Takie liczby zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających konsumentów. Do tego za jakość zdjęć odpowiada konfiguracja aparatów z 64 Mpix na czele.

Samsung S10e - najlepszy wybór spośród małych smartfonów?

Nawet po latach od premiery, Samsung S10e nadal pozostaje jednym z najlepszych wyborów z oferty Samsunga spośród kompaktowych smartfonów. Za jego szybkie działanie odpowiada autorski procesor Samsung Exynos 9820, który w połączniu z 6 GB RAM zapewnia wydajność na szczytowym poziomie. Zaawansowane możliwości fotograficzne zapewni aparat z obiektywem ultraszerokokątnym z matrycą 12 + 16 MPix.