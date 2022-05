Jakość wykonania i wygląd według Porsche

Są takie urządzenia, które od pierwszego spojrzenia uderzają w konsumentów swoją jakością premium. Jednym z nich jest właśnie AOC AGON PD27 Porsche Design, które - jak sama nazwa wskazuje - zostało zaprojektowane przez Porsche. Zwykle słysząc frazę "Porsche Design" możemy spodziewać się czegoś niezwykle szpanerskiego, co niekoniecznie będzie funkcjonalne, ale na pewno przerazi ceną. W tym przypadku AGON wyrywam się z tych ram.

Już na pierwszy rzut oka widać, że estetycznie niewiele monitorowi można zarzucić. Zakrzywiony ekran obudowany jest wąskimi ramkami, z czego jedna, ta na dole, jest nieco grubsza. To właśnie na niej znajduje się napis "Porsche Design", a spod niego można dojrzeć oświetlenie, które w ustawieniach można personalizować pod względem koloru i logo.

AOC AGON PD27 jest dosłownie wielki, bo ma aż 27 cali przekątnej. Tak duży ekran potrzebuje równie masywnej podstawki, z którą trzeba się nauczyć żyć, bo producent nie pozwala na zmianę mocowania. Jest ona solidna, ciężka i okropnie wielka. W moim przypadku zajmuje zbyt dużo miejsca, pozostawiając nieco zbyt mało na myszkę i klawiaturę. Dla osób z większym biurkiem nie będzie to żadnym problemem. Tym bardziej, że dzięki zastosowaniu ciężkiej i solidnej podstawy, monitor jest bardzo stabilny. Warto tu również wspomnieć o możliwości regulacji pozycji monitora, która jest na najwyższym poziomie. Można nie tylko zmieniać jego wysokość, lecz również kąty nachylenia i obracać go w lewo i w prawo bez konieczności przestawiania podstawy. Samo urządzenie jest niezwykle ciężkie, bo waży niemal 9 kilogramów.

Ważny jest sposób podania

Idąc do wykwintnej restauracji ważne jest nie tylko samo jedzenie, lecz również forma jego podania, wystrój wnętrza i obsługa. Tak samo jest przy okazji produktów premium. Twórcy sprzętu muszą myśleć nie tylko o tym, by samo urządzenie było najwyższej jakości, lecz również o tym, by każdy aspekt był zachwycający. W tym przypadku producent dołączył do zestawu eleganckie, czarne opakowanie, w którym znajdziemy instrukcję, firmowego pendrive’a i zestaw kabli. Monitor przychodzi w całości złożony, więc wystarczy go podłączyć i od razu można z niego korzystać. Do zestawu dołączony jest również specjalny pilot do sterowania ustawieniami monitora. Można sobie pomyśleć, że to niepotrzebny gadżet, lecz sporo bawiłem się w menu i naprawdę udowodnił swoją przydatność.

Porsche nie tylko samochody tworzy szybkie

W przypadku AOC AGON PD27 mamy do czynienia z rozdzielczością 2560 x 1440 (WQHD) z użyciem matrycy VA. W dodatku możemy liczyć na częstotliwość odświeżania na poziomie 240 Hz z czasem reakcji piksela 0,5 ms, co może okazać się kluczową przewagą w grach sieciowych i zapewni komfortowe użytkowanie w przypadku produkcji singlowych. Właściwie to tak niski czas reakcji plasuje PD27 w ścisłej czołówce monitorów.

AOC oferuje też coś, czego nie znajdziemy w monitorach konkurencji. Porsche Design oferuje niespotykany kontrast statyczny 2500:1, który w połączeniu z pokryciem sRGB 119 proc. i Adobe RGB 89 proc. daje niesamowitą ostrość obrazu i mocne nasycenie kolorów.

Dodatkowo jako jeden z niewielu monitorów, Porsche Design został zaopatrzony we wbudowane głośniki, które może jakością nie zachwycą żadnego audiofila, lecz zdecydowanie można z nich komfortowo korzystać.

AOC AGON PD27 to monitor doskonały? W żadnym wypadku!

Pierwsze, co dosłownie bije po oczach, to absurdalna jasność ekranu. Naprawdę nie wiem, w jak jasnym pomieszczeniu trzeba żyć, by korzystać z górnych wartości podświetlenia. Tak na dobrą sprawę, to nawet gamma na poziomie 10-20 proc. jest zbyt jasna, by móc komfortowo korzystać z monitora w nocy. Można zauważyć również nierównomierność czerni, która jednak w niczym nie przeszkadza.

Świeżo włączony monitor w moim przypadku miał zbyt niebieską barwę kolorów, lecz w bardzo łatwy sposób można to zmienić w ustawieniach. Oczywiście słabe będą tu też kąty widzenia. AOC AGON PD27 jest stworzony do patrzenia się na niego od frontu. Takie zakrzywienie w monitorach stosuje się po to, by zniwelować problemy z gamma shiftem.

Nie można też zapomnieć o tym przerażającym dźwięku podczas uruchomiania się monitora. Ten byłby w stanie zbudzić nawet zmarłego. Na szczęście można wyłączyć ten dźwięk w ustawieniach.

Menu na początku przeraża wyglądem, ale szybko da się go nauczyć

Ledwo podłączyłem monitor i od razu otworzyłem menu ustawień, po czym z przerażeniem je zamknąłem. Z prawej strony ekranu wyświetliły się dziwne kolumny, a każda odpowiadała za inny zbiór opcji. Jednak nie okazało się to być, takie straszne, jak się na pierwszy rzut oka wydawało i szybko to rozgryzłem, a samo menu okazało się niezwykle praktyczne i pomocne. Co więcej, można się po nim wygodnie poruszać za pomocą specjalnego pilota.

PD27 Porsche Design do konsoli. Da radę?

Jako, że w przypadku AOC AGON PD27 mamy do czynienia z 1440p, a PlayStation 5 nie obsługuje 1440p, osoby szukające monitora do swojej konsoli mogą zacząć się martwić. Zwykle tego typu monitory są odczytywane przez PS5 jako natywne 1800p, co prowadzi do tego, że obraz jest upscallowany. Sprawia to, że drastycznie tracimy na jakości. Na szczęście ma się to nijak do PD27, gdyż w tym przypadku monitor jest wykrywany przez PS5 jako ekran 4K, a nie Full HD. Dzięki temu obraz jest downsamplowany z 4K do Quad HD. W taki oto sposób otrzymujemy najwyższą możliwą jakość w przypadku konsoli Sony.

AOC AGON PD27 - dla kogo?

Można powiedzieć, że AOC AGON Porsche Design PD27 jest monitorem kompletnym. Posiada wszystkie funkcje, których potrzebuje niemal każdy użytkownik i wiele takich, z których można byłoby zrezygnować, by nieco zejść z ceny. Na przykład wspomniane wcześniej głośniki z equalizerem. Aktualna cena urządzenia jest nieco bardziej przystępna niż w dniu premiery monitora, choć nadal trochę zbyt wysoka. W chwili obecnej za ten monitor trzeba byłoby zapłacić około 2800 zł.

Ciężko byłoby mi wybrać jedną grupę osób, dla która powinna rozważyć zakup tego monitora. Ze względu na mocne zakrzywienie na pewno nie jest to urządzenie dla osób zajmujących się grafiką komputerową i tworzeniem cyfrowych ilustracji. Każda prosta linia może tu wyglądać na nieco zakrzywioną. PD27 jest na tyle uniwersalny, że mógłby trafić w gusta wielu użytkowników, lecz większość z nich stwierdzi, że po co dopłacać za funkcje, z których nie będzie i tak korzystać, więc wybierze lepiej wyprofilowany monitor.

A szkoda, bo AOC AGON PD27 Porsche Design to naprawdę konkretna pozycja, która oferuje szybkość i jakość obrazu, solidne i estetyczne wykonanie, a to wszystko eleganckiej i stylowej otoczce.