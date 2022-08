Dotychczas próba samodzielnej naprawy telefonu mogła skończyć się straceniem gwarancji, z kolei autoryzowany serwis mógł odmówić wykonania naprawy, jeśli ta jej nie obejmowała. Już nawet nie wspomnę o tych momentach, kiedy gwarancja po prostu się kończy, a urządzenia nieubłagalnie nadal się psują. Sytuacja z naprawami w przypadku telefonów Samsunga ma się zmienić, jednak wstrzymajmy jeszcze swoje narzędzia, bowiem - jak zwykle - jest haczyk.

We wtorek ogłoszono, że Samsung we współpracy z firmą iFixit umożliwia samodzielne naprawy smartfonów. Jest to wykonalne za pomocą specjalnych dedykowanych zestawów naprawczych. Rzecz była zapowiadana już w kwietniu tego roku, a teraz oficjalnie weszła w życie.

Reklama

W opakowaniu znajdziemy szczegółową instrukcję, przedstawiającą krok po kroku co zrobić, narzędzia do wykonania zadania oraz konieczne części. Póki co do samodzielnej naprawy będzie ekran i bateria, tylne szkło oraz porty ładowania. Oferta ma być z czasem rozszerzona. Możliwe jest też odesłanie zużytych części, by firma je zrecyklingowała.

Naprawa smartfona nie jest najprostsza, ale jeśli instrukcja obsługi będzie odpowiednio przygotowana, zestaw naprawczy umożliwi zaoszczędzenie nawet sporej sumy pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na pogwarancyjną naprawę serwisową albo kupienie nowego sprzętu.

Cena konkretnych zestawów różni się oczywiście w zależności od wybranego urządzenia oraz elementu, który chcemy naprawić. Najtańsza jest wymiana portu ładowania, nieco droższa lub w tej samej cenie będzie zmiana tylnej szyby, a najdrożej wyniesie nas naprawa ekranu oraz baterii.

Dzięki zestawowi naprawimy następujące telefony:

Galaxy S21,

Galaxy S21+,

Galaxy S21 Ultra,

Galaxy S20,

Galaxy S20+,

Galaxy S20 Ultra,

Tab S7+.

Oferta jest obecnie dostępna jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych. Niewykluczone jednak, że już całkiem niedługo zostanie rozszerzona na inne kraje, w tym Polskę. Zastanawiające jest to, czy wprowadzenie takiej usługi nie wymusi przypadkiem obniżenia kosztów za naprawy w autoryzowanych serwisach. Na pewno warto obserwować rozwój sytuacji.