Nowy iPhone miał być solidny. Właśnie oblał test wytrzymałości

iPhone 15 Pro Max to flagowiec Apple, który otrzymał różne udoskonalenia względem poprzednika. Mimo to oblał z kretesem test, który firma przez ostatnie kilka lat zdawała bez większego problemu. Mowa o próbie wytrzymałości, której to iPhone 15 Pro Max nie podołał i jego szklana obudowa uległa pęknięciu.

Zdjęcie iPhone 15 Pro Max oblał test wytrzymałości / YouTube/JerryRigEverything / materiał zewnętrzny