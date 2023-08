Składane smartfony zyskują na popularności i coraz więcej producentów pragnie zawłaszczyć dla siebie kawałek tego tortu. Tak jest w przypadku marki OnePlus, która jest częścią dużego koncernu z Chin. Firma również szykuje się do wprowadzenia do oferty takiego urządzenia. Tym telefonem jest OnePlus Open, o którym wiemy już naprawdę sporo. Zobaczmy sobie, czym ten sprzęt ma nas zaskoczyć.

Znajomy design

Design składanego smartfona OnePlus Open nie skrywa przed nami zbyt wielu tajemnic. Urządzenie kilka tygodni temu doczekało się ogromnego przecieku w postaci renderów, które opracował niezastąpiony leaker Steve Hemmerstoffer. Lepiej znany pod nickiem Onleaks. Urządzenie ma dwa ekrany, z których jeden jest rozkładany. Natomiast na jednej z części obudowy umieszczono aparat fotograficzny na dużej wyspie w kształcie okręgu. Projekt kamery przypomina nam to, co znamy już z flagowca OnePlus 11 sprzed kilku miesięcy. Producent zdecydował się na trzy obiektywy i wiemy, że aparat powstał we współpracy z niemiecką firmą Hasselblad, z którą Chińczycy nawiązali partnerstwo jakiś czas temu.

Ekrany OLED i mocny procesor Snapdragon 8 Gen 2

OnePlus Open ma dwa ekrany OLED-owe, które dostarczył Samsung Display. Wcześniej pod uwagę w roli dostawcy brano chińskie BOE, ale finalnie firma zdecydowała się na wyświetlacze od Koreańczyków. Główny ekran ma przekątną (po rozłożeniu) 7,8 cala i zaoferuje obraz w rozdzielczości 2K. Mniejszy wyświetlacz dostępny po złożeniu to 6,3-calowy panel o rozdzielczości Full HD+. Oba zaoferują zmienne odświeżanie obrazu w zakresie do 120 Hz. Spodziewajmy się też wsparcia dla formatów jak HDR10+ czy wysokiej jasności maksymalnej. Więcej szczegółów związanych z parametrami ekranów pozostaje na razie tajemnicą.

Zdjęcie OnePlus Open ma duży aparat na okrągłej wyspie / Onleaks/Smartprix / materiał zewnętrzny

Za obliczenia w smartfonie OnePlus Open ma odpowiadać procesor Snapdragon 8 Gen 2, czyli ostatni SoC Qualcomma dla flagowców z Androidem. To potężny chip wykonany w 4-nm litografii, który oferuje bardzo dużą wydajność i znalazł się m.in. w modelach z serii Samsung Galaxy S23. Wybór tego czipu nie jest więc żadnym zaskoczeniem. W nowym telefonie ma on być wspomagany przez maksymalnie 16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X. Natomiast na dane zostanie przeznaczono 256 GB miejsca w postaci szybkich kości UFS 4.0. Nie spodziewajmy się, że będzie je można rozszerzyć z użyciem kart microSD. Na taką opcję nie liczmy.

Aparat fotograficzny z trzema obiektywami

OnePlus Open ma aparat fotograficzny, który składa się z trzech obiektywów i jeden z nich jest peryskopowy, a to pozwala nam przypuszczać, że pojawi się sporo opcji z zakresu zoomu. Obiektyw szerokokątny oraz ultraszerkokątny będą współpracować z 48-megapiselowymi sensorami. Natomiast teleobiektyw zostanie połączony z 64-megapiskselowym czujnikiem. Znajdziemy tu również dwie kamery do selfie. Ta umieszczona w rozkładanym ekranie pozwoli na robienie zdjęć w jakości do 20 megapikseli. Druga (dostępna po złożeniu) ma współpracować z 32-megapikselowym sensorem. Specjaliści z Hasselblad z pewnością dostarczyli różne rozwiązania programowe, które umożliwią ulepszanie zdjęć pod względem kolorów oraz innych parametrów.

Bateria z szybkim ładowaniem

Pod obudową smartfona OnePlus Open znajdzie się akumulator o pojemności 4800 mAh. Będzie to więc bateria podobna do innych modeli z rozkładanymi ekranami. Jest jednak nieco większa w porównaniu do akumulatora, który Samsung umieścił w modelu Galaxy Z Fold 5. Ta od Chińczyków będzie również wspierać znacznie szybsze ładowanie. Urządzenie niedawno było certyfikowane przez urząd 3C. Tam dowiedzieliśmy się, że producent zdecydował się na ładowarkę o mocy 67 W. To oznacza, że pełne naładowanie baterii powinno odbywać się w ciągu kilkudziesięciu minut.

Zdjęcie OnePlus Open otrzyma dwa ekrany OLED / Onleaks/Smartprix / materiał zewnętrzny

Cena OnePlus Open może być atrakcyjna

Cena smartfona OnePlus Open na razie nie wyciekła do sieci. Spodziewajmy się jednak, że będzie to kwota w przedziale 1799-1999 dolarów. Firma z pewnością nie wyceni własnego telefonu zbyt wysoko, bo wtedy ciężko byłoby jej konkurować na rynku z innymi urządzeniami tego typu. Konkretne kwoty nie są znane, ale możemy się domyślać, że informacje na ten temat wyciekną do sieci jeszcze przed planowaną premierą.

Android 13 z OxygenOS

Smartfon OnePlus Open będzie pracować pod kontrolą systemu Android 13. Nie czystego, a z nakładką producenta w postaci OxygenOS. Oprogramowanie zapewne zostało zoptymalizowane pod kątem rozkładanego ekranu i tutaj chińska marka z pewnością miała pole do popisu. Szczegóły nie są jednak znane. Pamiętajmy, że to pierwszy składany smartfon firmy i jej plany związane z software dla tego typu sprzętów na razie owiane są tajemnicą.

Premiera wkrótce

Premiera OnePlus Open planowana jest na koniec tego miesiąca lub we wrześniu. Pewne plotki mówią o terminie 29 sierpnia. Inne jednak zakładają opóźnienia, które sprawiły, że debiut został przesunięty na przyszły miesiąc. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Jeśli sierpniowy termin jest prawdziwy, to marka powinna na dniach go potwierdzić. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest niżej.

OnePlus Open - specyfikacja techniczna

7,8-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości 2K

6,3-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

16 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5X

256 GB miejsca na dane (UFS 4.0)

kamerki 32 i 20 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 64 MP

bateria o pojemności 4800 mAh z ładowarką 67 W

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

stereofoniczne głośniki

czytnik linii papilarnych

Android 13 z nakładką OxygenOS

