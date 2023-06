Spis treści: 01 Podsłuch w telefonie? Wszyscy zbierają informacje na nasz temat

02 Czy mój telefon mnie podsłuchuje?

03 Aplikacja mnie szpieguje. Jak to zablokować na Androidzie?

04 iPhone na podsłuchu? Zmień te ustawienia w iOS

05 Jak uniknąć podsłuchu w telefonie i szpiegowania?

Podsłuch w telefonie? Wszyscy zbierają informacje na nasz temat

W XXI wieku informacje i dane to jeden z najcenniejszych zasobów. W myśl maksymy "Gdy coś jest za darmo, to ty jesteś towarem" można sądzić, że zewsząd jesteśmy narażeni na obserwowanie i analizowanie naszych działań. Poniekąd tak jest, choć wcale nie musi chodzić o wyrządzenie nam krzywdy.

Aplikacje w telefonach, jak i same urządzenia, na potęgę gromadzą informacje na nasz temat. Często chodzi o proponowanie nam właściwych reklam, w innych przypadkach o podrzucenie przez algorytm odpowiednich dla nas treści. Przydaje się w tym celu telefon z mikrofonem, który może podsłuchiwać nasze rozmowy, jak i wykorzystywane aplikacje. Te bardzo często wymagają od nas zaakceptowania nietypowych warunków użytkowania.

Reklama

Zdjęcie Telefon towarzyszy nam na co dzień i wie o nas więcej, niż może się wydawać. / 123RF/PICSEL

Czy mój telefon mnie podsłuchuje?

Na pewno zdarzyło wam się zobaczyć w sieci reklamę produktu lub usługi, na temat której przyszło wam niedawno rozmawiać. Ot, zwykła pogawędka ze znajomym o nowej kosiarce sprawiła, że teraz wasza przeglądarka podrzuca wam pomysły na zakup sprzętu ogrodowego. Czy to możliwe, skoro rozmowa odbyła się jedynie we dwójkę? Możliwe jest, ale duet nie stanowił jedynego audytorium - w kieszeni lub na stole z pewnością był również telefon. A ten potrafi być bardzo czujnym.

Choć telefon może podsłuchiwać, to nie odbywa się to w sposób ciągły. Z reguły producenci oprogramowania zbierają dane pasywnie, czyli na podstawie naszych zachowań w sieci. Zdecydowaną większość informacji na nasz temat stanowią te pochodzące z wyszukiwarek internetowych i stron, aniżeli faktyczne rozmowy prowadzone na żywo. Może jednak zdarzyć się, że dany program posiada dostęp do naszego mikrofonu. Jak pozbyć się podsłuchu w telefonie?

Zdjęcie Bezpieczeństwo i ustawienia prywatności - dwa elementy, które powinny być kluczowe dla wszystkich korzystających z usług Google / 123RF/PICSEL

Aplikacja mnie szpieguje. Jak to zablokować na Androidzie?

Telefon z Androidem może podsłuchiwać nasze rozmowy i wynika to z dostępów, jakie uzyskały poszczególne aplikacje. Można to jednak zablokować, korzystając z odpowiednich ustawień w telefonie. Bez względu na to, czy posiadamy telefon Samsung, Sony, Xiaomi czy inny, należy w pierwszej kolejności wejść w "Ustawienia".

Po wejściu w "Ustawienia" szukamy zakładki "Aplikacje"

szukamy zakładki Klikamy w "Menadżer aplikacji"

Znajdujemy interesujące nas aplikacje, ale możemy sprawdzić wszystkie spośród zainstalowanych

Korzystamy z opcji "Uprawnienia" i odznaczamy "Mikrofon"

Ścieżka dostępu do uprawnień aplikacji może się różnić w zależności od marki i modelu naszego telefonu. Ostatecznie chodzi o skorzystanie z ograniczenia dostępów, jakie przyznaliśmy poszczególnym programom. Jak widać na poniższym przykładzie, Facebook wymaga od nas całkiem sporo. Nie zawsze jednak oznacza to, że telefon nas szpieguje. Dla przykładu oczywistym jest, że dyktafon wymaga dostępu do mikrofonu, a aparat do zdjęć.



Zdjęcie Uprawnienia jednej z aplikacji na Androidzie. / materiały własne / materiał zewnętrzny

iPhone na podsłuchu? Zmień te ustawienia w iOS

Jeżeli mamy wrażenie, że nasz iPhone podsłuchuje nasze rozmowy i nie tylko, warto zmienić ustawienia dostępu do naszego mikrofonu. W przypadku telefonów z systemem iOS sposób na to jest znacznie prostszy, niż w przypadku Androida. Da się to zrobić w zaledwie 3 krokach:

Wchodzimy w "Ustawienia" iOS

iOS Wybieramy "Prywatność i bezpieczeństwo"

Klikamy "Mikrofon" i wybieramy aplikację, które pozbawimy do niego dostępu

Tak jak w przypadku Androida, tak i na iOS, warto przejrzeć, czego wymagają nasze aplikacje. Niektóre programy mają doprawdy przedziwne sposoby na działanie, często uzyskując dostęp do mikrofonu, galerii zdjęć i kontaktów. Słyszeliście chyba o kalkulatorze, który chciał mieć wgląd w nasz aparat? No właśnie.

Zdjęcie iPhone szpieguje? Niektóre aplikacje mogą nas podsłuchiwać. / Jan Vašek / Pixabay.com

Jak uniknąć podsłuchu w telefonie i szpiegowania?

Choć sama świadomość zbierania informacji na nasz temat nie należy do najbardziej komfortowych, to profilowanie ostatecznie nie jest takie złe. Wszak chodzi o proponowanie nam produktów i usług, które zainteresują nas bardziej od innych. Gorzej, gdy telefon podsłuchuje nas w doprawdy niecnych celach. Na przykład po to, aby uzyskać dostęp do naszych intymnych danych, loginów i haseł.

Aby zadbać o prywatność w sieci, należy podjąć szereg działań - nie ma się jednak o co martwić, ponieważ w gruncie rzeczy chodzi o zdrowy rozsądek. Zacznijmy od nie instalowania aplikacji pochodzących z niepewnych źródeł. Dajmy sobie również spokój z programami, za którymi stoją deweloperzy owiani złą sławą. To samo tyczy się korzystania z niektórych witryn internetowych.

Ostatecznie, warto zaopatrzyć się w dobry VPN i program antywirusowy. Odrobina anonimowości w sieci jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Tym bardziej, że i tak reklamodawcy znajdą sposób na poznanie naszych preferencji.